May kalalagyan

By Bernard Taguinod

Sakaling maging ganap na batas ang death penalty para sa mga kasong may kaugnayan sa ilegal na droga, lalo na kung bibigay ang mga senador, may paglalagyan din ang mga pulis na magtatanim ng ebidensya.

Hindi ligtas sa parusang kamatayan ang pulis na magtatanim ng ebidensya sa kanilang mga hinuhuling drug addict. Kahit gaano pa kaliit ang shabu na itatanim nila sa kanilang mga biktima ay may katumbas na parusang kamatayan.

Nangangahulugan lang na naniniwala ang mga nagsusulong ng death pe­nalty law sa Kamara na nagtatanim talaga ng ebidensya ang mga pulis sa kanilang Oplan Tokhang lalo na dun sa mga ordinaryong addict na kanilang napatay o hinuli kaya inilagay ang probisyon sa panukala na pati sila ay parusahan ng kamatayan.

Marami na tayong naririnig na marami sa mga hinuli kasi ng mga pulis na drug addict ay kaaway ng kanilang assets o kaibigan nila kaya para makaganti ay tatrabuhin nila, tataniman na kahit maliit na gramo ng shabu para mapuwerhuwisyo.

Walang hustisya dun pero may mga korte na naniniwala sa mga pulis kaya ang mga inosenteng biktima ay nagdudusa sa kalasanan na hindi niya nagawa…ang tanging­ kasalanan niya eh nakasagutan niya ang kaniyang kababaryo na kaibigan at assets ng mga pulis. May alam akong ganyang kaso sa Cagayan.

Pati ‘yung mga ninja cops ay paparusahan din ng kamatayan kapag nangupit sila drogang kanilang nahuli kaya kuwidaw na ang mga pulis dahil matutulad na sila sa mga nagta-traficking ng droga, nagmamantine ng labortoryo ng droga at nagbebenta ng maramihan.

Matagal na kasi nating naririnig ng hindi talaga isinusurender ng mga pulis ang lahat ng kanilang hu­ling droga na syang ginagamit din nila para sa pagtatanim ng ebidensya at ibinebenta para gawing pera.

Akala ko noon sa pelikula lang ito nangyayari pero totoo pala kaya mismong ang mga mambabatas na sa Kamara ang nagsama sa probinsyon sa panukalang balik bitay na pati ang mga Ninja cops ay ipapatibay, tuturukan ng lethal injection o kaya i-firing squad ng kanilang mga kasamahan….depende sa trip ni Judge na hahawak sa kanilang kaso.

Ipinapaubaya kasi sa nasabing panukala sa mga Judge kung anong trip niyang paraan ng pagpatay sa mga mapapatunayang guilty …kung papatayin ba sila sa pamamagitan ng pagbigti, lethal injection o firing squad….bahala na si Judge.

Dapat lang daw ito dahil naniniwala ang karamihan sa mga mamba­batas sa Kamara na kahit lumaganap ng husto ang ilegal na droga sa ating bansa ay dahil din sa mga ninja cops.

Kung naging matino lang daw ang lahat ng mga pulis, baka walang droga sa bansa pero natukso sila sa kinang ng droga dahil alam nilang malaki ang pera sa ilegal na hanapbuhay na ito kaya nagpasya ang mga mambabatas na nasa likod ng death penalty na isama sila sa bibitayin.

Sabi ni Pangulong Digong, 6,000 pulis daw ang nasa kanyang narco-list pero ang suwerte pa rin ng mga pulis na ito sa listahan buhay na buhay pa sila samantalang ‘yung mga pinagbenta­han nila ng droga ay na­bulok sa ilalim ng lupa at ‘yung mga tinaniman nila ng ebidensya ay nagdudusa sa loob ng kulungan.

Kaya nang banggitin ang probisyong ito sa panukala patungkol sa mga pulis na nagtatanim ng ebidensya at ninja cops eh maraming mambabatas sa Kamara ang pu­malakpak.

Pero sana naman, ‘yung mga drug addict, pushers eh magbago na kayo. May giyera na nga sa ilegal na droga patuloy pa rin kayo sa bisyo nyo. Magbago na kayo!

***

(dpa_btaguinod@yahoo.com)