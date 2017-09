May Hawi Girl si Senator

Tweet on Twitter

Kung ikaw ay mapupunta sa Senado, tiyakin mong hindi mo makakatabi ang isang senador na palaging may nakabuntot na staff.

Tiyak kasing mapapalayas ka sa tabi ng senador dahil nakareserba ang puwestong ito sa staff na animo’y nakatuntong sa likod ng kalabaw kung umasta.

Marami nang nabiktima ang staff na ito, kabilang na ang staff ng senador na may hinahawakang mahalagang posisyon sa Senado.

Sa isang hearing daw sa Senado, lumabas lang daw saglit ang staff ng bigating senador dahil sa tawag ng kalikasan kung kaya’t iniwan niya sa upuan ang kanyang bag at sangkaterbang papeles ng kanyang among senador.

Makalipas ang ilang minuto, bumalik sa room ang staff pero laking gulat niya dahil sa parang dinaanan ng bagyong Yolanda ang kanyang upuan dahil nawala na ang bag at mga dokumento ng amo niyang senador.

Itinapon daw pala ang bag at mga dokumentong iniwan ng staff ng bigating senador sa likurang upuan at ang suspek ay ang staff ng senador na palaging high blood sa mga committee hearing.

Hindi naman daw nagpasindak ang staff ng bigating senador at kinompronta ang staff ni senator high blood kung bakit itinapon ang kanyang mga gamit sa likurang upuan.

Akalain n’yo ba namang mangatuwiran ang staff ni senator high blood na siya ang chief of staff at kailangang palagi siyang nasa tabi ng kanyang amo.

Hindi na natin babanggitin ang pangalan ng chief of staff pero itong si senator high blood ay marami nang nasermunan na resource person. Kuha n’yo ang name ng senador sa C o Clue.