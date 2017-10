May Game 7!

Laro bukas (Philippine Arena)

7 p.m. – Meralco vs. Ginebra

Kailangan ang isa pang laro para malaman kung sino ang magkakampeon sa PBA Governors Cup.

Siniguro iyon ng Me­ralco pagkatapos itumba ang Ginebra, 98-91, para itabla ang best-of-seven series sa 3-all kagabi sa harap ng record crowd na halos pumuno sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan.

Si Allen Durham ay nagtala ng 28 points at 19 rebounds at nakakuha ng malaking tulong mula sa katulad nila Reynel Hugnatan, Garvo Lanete, at Chris Newsome para maipu­wersa ng Bolts ang decider bukas.

Inaasahang magiging mas malaki pa kaysa sa 53,642 paying fans, bumura sa dating record na 52,612 na nanood noong 2015 opening, ang dadayo sa venue para makita nang personal kung sino ang mag-uuwi ng korona sa huling championship na nakataya sa season.

Dumating ang Ginebra sa laro na umaasam na tapusin na ang serye at iuwi muli ang korona, pero masyado itong nabaon ng hanggang 20 puntos nang maaga at tumirik din sa huli.

Kumamada si Justin Brownlee ng 23 points at nine rebounds para pangunahan ang Kings na nakakuha rin ng 18 points kay Greg Slaughter at hindi kukulangin sa 11 points mula kina LA Te­norio, Scottie Thompson, at Joe Devance.

Pero ang mas malalaking players ng Ginebra ay hindi nakuha ang defensive rebounds na nagresulta sa mga katulad nila Durham, New­some, at Hugnatan na gumawa ng mga puntos na nagsilbing kutson ng Meralco sa endgame.

Nagtapos si Hugnatan ng may 24 points na naka-angkla sa anim na tres, si Lanete ay pumukol ng tatlong bomba para sa 15 points.

Ten points lang si Chris Newsome pero nagdagdag siya ng 11 assists.