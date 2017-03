May blessings sa pagkakakulong — De Lima

Biyaya pa ring tinuring ni Senador Leila de Lima ang kasalukuyan niyang kalagayan dahil hindi lamang nadoble kundi natriple pa ang oras ng kanyang pagbabasa ng libro at pagnilay-nilay at nagkaroon na rin umano siya ng oras para masiguro ang maayos niyang kalusugan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo.

Higit niya umanong itong ipinagpapasalamat sa Poong Maykapal.

“Indeed, the time I spend for reading, prayerful reflections and mental calisthenics has doubled, if not tripled, in detention.

I also have more time now to ensure my physical fitness thru regular exercise,” ayon pa sa seandora kasabay ng pagsasabing, “In this light, I consider my present forced circumstance a blessing..Thank you Lord!”

Sa kanyang handwritten note, sinabi pa ng senadora , libro at tsokolate ang halos araw-araw na kanyang natatanggap habang nasa loob ng kulungan at labis niya itong pinapahalagahan.

“Chocolates and books (novels, prayer books and even coloring books) are the top presents I receive from my visitors on a daily basis. And I appreciate them tremendously,” ayon sa senadora.

Ngunit higit na nagbibigay umano sa kanya ng kaligayahan at nagpapagaan ng loob ay ang mga personal notes at messages mula sa mga taong kilala niya at maging sa mga hindi niya kilala.