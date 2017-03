MAXINE, NGANGA SA TELEFANTASYA

FIRST time naming nakatsikahan si Bb. Pili­pinas-Universe 2016 Maxine Medina sa isang beauty event na sinalihan ng Cosmo Skin sa SM Megamall noong Biyernes.

Simple lang pala si Maxine at malayo siya sa ibang beauty queens na masyadong ‘feeling maganda.’

Feel na feel din namin ang sincerity kay Maxine habang katsikahan namin siya.

Nagulat kami nang sa kuwentuhan namin kay Maxine ay nabanggit niya na noong mas bata-bata, she’s not really into beauty contests.

Pero ‘yun nga, bigla niyang pinasok ang pagi­ging beauty queen at siya pa ang naging representative natin sa katatapos na Miss Universe 2016.

Right now, under contract pa siya sa Binibining Pilipinas Charities, Inc. at hanggang sa Oktubre ‘yon, pero wala pa siyang personal manager.

Inusisa rin namin si Maxine kung totoo ang tsikang gusto niyang mag-artista katulad ng boyfriend niyang si Marx Topacio na kasama sa cast ng Encantadia.

May pinost kasi si Maxine kamakailan via Twitter na, “What do you think of me joining Encantadia with Marx Topacio?” at inakala kaagad ng netizens na gusto na niyang mag-artista rin katulad ng kanyang boyfriend.

“OK lang sa akin na i-try ang showbiz. Gusto ko rin i-try ang umarte, although katulad ng beauty contest, hindi ko dream na mag-artista.

“Pero ang Dad and Mom ko before, nag-mo­del. May commercials din sila,” sey ni Maxine.

Marami na raw kumakausap sa kanya na i-try ang luck niya sa showbiz, pero tungkol sa Encantadia, wala raw offer sa kanya ang GMA 7 para katulad ng boyfriend niyang si Marx ay makasama siya sa cast ng nasabing telefantasya.

Sa ngayon, kinuhang influencer nina Niño Bautista at Red Gatus para sa Cosmo Skin si Maxine.

Excited siya dahil si Ruffa Gutierrez ang beauty ambassador ng nasabing produkto.

***

At the same event, nagkita ang long-time friends na sina Ruffa at Carmina Villarroel.

Parang ‘reunion’ nina Ruffa at Carmina ‘yon dahil ang tagal na nilang hindi nagkikita.

Competing brands man sila, ang dalawa ang nagtabi sa nasabing event at super-tsikahan katulad noong Underage Too days na madalas pa silang magkasama.

Napakarami nilang topic sa tsikahan na ‘yon at pati ang pag-aanak uli ay napagkuwentuhan nila.

Dahil malaki na ang kambal ni Carmina, inusisa siya ni Ruffa kung bakit hindi pa nila sundan ni Zoren Legaspi sina Casey at Mavy.

Pero sabi ni Carmina, at her age, parang mahirap na at mismong ang twins niya ay hindi na­ngangarap na magkaroon pa ng mga kapatid.

Napunta kay Raymond Gutierrez ang usapan nila nang mapag-usapan ang pagpayat ng twin-brother ni Richard Gutierrez.

Sobrang proud si Ruffa sa pagkukuwento tungkol sa pagiging dedicated ni Raymond sa pagpapapayat.

Habang nagtsitsikahan sila tungkol kay Raymond, dumating si Anne Curtis at naki-join na rin ito sa tsikahan.

Si Raymond pa rin ang topic nila dahil ang fiancé ni Anne na si Erwan Heussaff ang lifestyle coach ni Raymond.

Kuwento ni Anne, kung noon ay night person si Raymond, ngayon ay nagugulat siya dahil wala pang 7:00 AM ay gising na ang kanyang kaibigan at nasa gym na.

“Hindi na masyadong lumalabas sa gabi si Mond. Super nakakabilib!” pagmamalaki ni Ruffa tungkol sa kanyang kapatid.

Sobrang nag-enjoy sina Ruffa, Carmina at Anne sa event na ‘yon dahil sobra silang nakapagtsikahan.

Natapos ang tsikahan nilang tatlo nang tawagin na on stage si Carmina, pero sina Ruffa at Anne, tuloy pa rin ang kuwentuhan, huh!

My gosh, kapag nagsama-sama ang tatlo, walang patid ang tsikahan dahil pare-pareho silang madadaldal!