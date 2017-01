MAXINE, LALABAN HANGGANG TOP 5

KAHIT saang paha­yagan, mapa-tabloid man o broadsheet, isama mo pa ang tatlong warring networks na pa­talbugan sa live co­verage na kaganapan, the whole Philippines is taking every bit and morsel of the 65th edition of Miss Universe.

Sa mga kandidatang nagmamagandahan sa aktibidades, meron nang hinimitay at natapilok.

May mga mukhang pinaglaruan ng mga bekibels, kasi, nakakahibang ang mga ternong inirampa.

We cannot get enough of the ladies.

‘Wag muna nating paniwalaan na si this and that candidate ay mukhang pasok sa ­banga lalo na’t tayong mga Filipino, iba ang taste at standard of beauty.

Hindi natin alam kung sinu-sino ang judges sa Miss Universe, Kung sino man ang bet natin, maaring hindi nila bet.

Subjective ang timpalak kagandahang ito.

Kumusta ang ­chances of winning ni Maxine Medina? Do we feel and see a back-to-back Ms. Philippines victory sa Miss Universe?

Para sa pihikang panlasa ni Ms. Universe 1969 Gloria Diaz, walang himalang magaganap.

Hindi sapat ang birtud ni Elsa!

Ang sabi ng orihinal na pinakamagandang ­hayop sa balat ng lupa sa isang TV panayam, tungkol sa usapin at pangarap na bituin nating lahat na two years in a row na hawak natin ang korona, titulo at yabang right, “No. But I think she has a chance, and chance is one in a million.”

Sa mga nagmamahal kay Ms. Medina, tinanggap n’yo ba ang sagot ni Ms. Diaz or you just dismissed her as ­matandang has been na feeling ­niya siya pa rin ang Miss ­Universe?

Sa beauty pageant ana­lysts, kung meron mang ganu’n talaga, will you commend what the first Filipina Ms. Universe said or ikikibit-balikat n’yo na lang and pray sa lahat ng mga santo na come pageant time, Medina springs a surprise and jolt every one?

Panalo ang red gown ni Maxine sa Governor’s Ball. Mas panalo raw ang very confident at super model nitong­ attitude nang rumampa sa prelimi­nary swimsuit event.

Marami ang nanana­lig na lalaban hanggang top 5 ang ating kandidata.

Many are keeping their fingers crossed that she nails the all important question and answer.

Whether she uses an interpreter or not, ‘wag nang pagdebatehan iyan. Ang importante, ang sagot niya ay short, sweet and sincere.

‘Yung hindi halatang sobrang praktisado, at lalong ‘yung hindi halatang kinakabahan. Dapat ­graciosa ang pagsagot at maagap na sagot agad after the question.

‘Wag niyang simulan ito with “thank you very much for the wonderful question” dahil that means she is groping for answers. A line or two will do, huwag magpaliguy-ligoy.

Tama na ang mahabang paliwanag dahil baka bingo na, sumablay pa.

Dapat rin her eyes are smiling, at she ends her answer with a MABUHAY, MAHAL KO KAYONG LAHAT.