Maxine, kering samahan ang BF sa telefantasya

NAGPAPAHIWATIG ba si Maxine Medina na magiging bahagi na rin siya ng Encantadia?

May tweet kasi ang pinanlaban natin sa 2016 Miss Universe na, “How do you feel about me joining Marx Topacio in Encantadia?”

Kapapasok lang ni Marx sa hit telefantasya ng GMA at mukhang nagka-idea si Ma­xine na puwede silang magsama ng nobyo niya sa nasabing programa.

In fairness ay ang daming na-excite sa tweet na ‘yon ni Maxine. “Go!!” at saka “Push!!” ang karamihang sagot sa kanya ng Encantadiks.

Bagay kay Maxine ang role ni Hera Odessa na ginampanan dati ni Pauleen Luna.

Swak sa dalaga ang costume ng isa sa mga dugong bughaw ng Etheria.

Meron ding mga nag-wish na sana ay si Maxine na lang ang ipinalit kay Kylie Padilla bilang Sang’gre Amihan.

At may sumagot din ng, “Sige, pero acting workshop muna, hija!”

***

Mukhang uso ngayon ang mga magdyowa sa Encantadia dahil pasok na rin dito ang Fil-Aussie husband ni Diana Zubiri na si Andy Smith.

Ang hunky model na si Andy ang gaganap sa papel ng tumandang Anthony na unang ginampanan ni Migo Adecer.

Tulad ni Migo ay galing din ng Australia ang Ingliserong si Andy kaya sakto ito sa role.

Tingnan natin kung may itinatagong acting talent ang hunky hubby ni Diana at kung magkakaroon sila ng eksena ng karakter nitong si Lila Sari.