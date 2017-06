Maute threat sa Metro itinanggi ng PNP

Nanindigan ang Philippine National Police (PNP) na walang banta sa seguridad ang Metro Manila.

Ito ay kasunod ng luma­bas umanong memo­randum mula sa Valenzuela City Police at PNP Aviation Security Group tungkol sa umano’y plano ng Maute Group na maghasik ng karahasan sa Kalakhang Maynila.

Sinabi ni Chief Supt. Dionardo Carlos, spokesman ng PNP, na maitutu­ring na unverified o hindi kumpirmado ang nasa­bing memo.

Ayon pa kay Carlos, sakaling mayroong kumpirmadong impormasyon ay kanila naman itong ilalabas sa publiko.

Kaugnay nito, inatasan ni National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Director Oscar Albayalde si Northern Police District (NPD) Director Chief Supt. Roberto Fajardo na imbestiga­han ang kumalat na memo sa social media na galing sa Station Intelligence Branch ng Valenzuela Police Station kaugnay sa planong pambobomba ng Maute Group sa ilang lugar sa Metro Manila.

Ayon kay Albayalde, nais niyang mabatid kung ano ang standard opera­ting procedure ng Valenzuela Police Station sa paghawak ng mga sensitibong dokumento na dapat ay internal lamang sa PNP.

Tiniyak din ni Alba­yalde na kahit unverified pa ang nasabing memo na may petsang June 16, 2017, hindi nila ito binabalewala.

Sinabi ng heneral na lahat ng report na kanilang natatanggap ay kanilang bina-validate upang masiguro na mapipigilan ang anumang klaseng banta.

Umapela si Albayalde sa netizens na itigil na ang pagpapakalat ng naturang memo sa social media.

Nakasaad sa memo na nakakuha ang pulisya ng impormasyon na may mga miyembro ng tero­ristang Maute sa pangunguna ­nina Mambang Maute, Maute leader; Abu Hidaya Maute; Tony Buhisan ng Tandang Marang Valenzuela; Gareb Santos ng Taguig; Abu Bakar Al­yankana; Al Shamir Allana; Rhodz Wheng Kasalanan; Abu Fatie; Abu Al Hafida Hadid, at iba pa, na planong pasabugin ang Trinoma sa Quezon City, SM ­Cubao, Quezon City Circle, at ilang lugar sa Quiapo at Makati.