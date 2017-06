MAUTE SASALAKAY SA DAVAO

Nabunyag ang pla­non­g pagsalakay ng Maute terror group sa Davao upang i-rescue ang kanilang financier at adviser na si Engineer Cayamora Maute.

Ayon na rin ito sa ulat ng Davao City Police Office (DCPO) kahapon, base sa natanggap nilang report, kung kaya isasailalim na rin sa combat ready ang mga mobile patrol ng DCPO at aarmasan ng mga high powered firearms.

Ayon kay Brig. Gen. Gilbert Gapay, spokesperson ng Martial law implementation sa Minda­nao, pinaghahandaan nila ang lahat ng mga posibi­lidad na ire-rescue ang matandang Maute.

Plano naman ngayon­ ng DCPO, PRO-11, Task Force Davao at Eastern Mindanao Command na itago ang mga nahuling­ Maute financiers at adviser sa isang tagong lugar upang hindi ito matunton kung sakaling magsagawa nga ng rescue operation ang mga kasamahang Maute.

Sumingaw ang nasa­bing plano kasunod ng kumalat na mas malupit na karahasan at mas ma­tinding ligalig ang ihahasik ng Maute Group sa Marawi City, base na rin sa pagbubunyag ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na kanila umanong napigilan matapos maaresto sa Toril, Davao City si Cayamora.

Napigilan na umano ito ng AFP batay na rin sa mga nakuhang impormasyon kabilang dito ang pakay na mas malawak pang pamiminsala sa Marawi City.

Ang pagkakadakip kay Cayamora, ayon kay Padilla ay malaking dagok sa mga teroristang grupo dahil posibleng ito ang dahilan ng paghina ng kanilang puwersa.

Sinabi nito na sa pamamagitan ni Cayamora, maaari nilang malaman ang mga plano pang karahasan at terorismo ng kanyang mga anak at ng grupo ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon.

May nauna nang mga nakuhang dokumento, video at iba pang mater­yales ang militar na nagpapakita na plinano talaga ang pagkubkob sa Marawi City.

Samantala, nagsisi­mula nang malinis ng Bangolo District ng Marawi City ang mga ­ginamit na kuta ng Maute terror group.

“I don’t know the ­exact size of the area but it is concentrated in the area of Bangolo (which is full of tall buildings and houses) which they filled with sniper positions making it difficult for government troops to move,” dagdag ni Padilla.