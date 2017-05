Maute pinasikat ni Du30!

Sa pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Martial Law sa buong Mindanao, natulungan umano nito ang Maute Group na makilala sa buong mundo.

Ito ang sinabi ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano sa press briefing ng kanyang grupong Magnificent 7 o Legitimate minority sa Kamara kahapon.

Ayon sa mambabatas, ang Maute Group ang pinakamaliit na puwersa ng mga terorista sa Mindanao kumpara sa Abu Sayyaf Group, Bangsa­moro Islamic Freedom Fighter (BIFF) at iba suba­lit biglang nakilala ang mga ito sa buong mundo.

“Because the President want to justify the declaration of Martial Law, blinoat (bloated) ng President ang issue and promoting Maute as ISIS backed and then we elevated Maute in the international stage,” ani Alejano.

Matagal na aniyang nais ng Maute na makuha ang atensyong ito sa buong mundo at dahil, aniya, sa ginawa ni Duterte ay “…the Maute has achieved being recognize o getting the attention of the world especially the ISIS from Syria and Iraq. Nakuha nila ang kanilang objectives,” ayon pa kay Alejano.