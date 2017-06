MAUTE MADUDUROG NA — PALASYO

Kumpiyansa ang Malacañang na malapit nang madurog ang mga kalaban na Maute terror group na naghahasik ng perwisyo sa Marawi City.

Inihayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa Mindanao Hour briefing kahapon ang mahahalagang kaganapan patungkol sa operasyon ng tropa ng gobyerno.

“Ang mga significant developments po as of today — as of yesterday ay: Troops continue to gain more foot hold into the inner areas of the city; the enemy resistance is dwindling day by day, humihina po ang kanilang resistance; the clearing of areas by sector is progressing positively; ang mga compounding elements po ay patuloy pa rin ang paggamit nila ng civilians as human shields at tsaka po ng mga madrasah o mga mosque na ginagamit — na nagamit as staging areas and safe havens; apparently, may discovery po ng tunnels, which may be possibly part of a network which may have been utilized,” paliwanag ni Abella.

Nakaugnayan na rin umano niya si Defense Secretary Delfin Lorenzana at sinabi nito na ang mga nakitang tunnel ay nakakonekta sa mga gusali.

Muling iginiit ni Abella na prayoridad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang kaligtasan ng buhay ng mga sibilyan.

“Ang unang-una po, our forces will continue to carry out military ope­rations to ensure that we save lives through expeditious military action. Ang pangunahing concern po nila ay makapag­ligtas ng mga — ng tao at buhay,” ani Abella.

Base umano sa pinakahuling update nitong alas-sais ng gabi ng Biyernes, Hunyo 9, nga­yong taon, ay umaabot na sa 21 ang sibilyang napatay ng local terrorist group habang 1,599 ang nasagip na sibilyan.

“Ang enemy killed po ay 138 at ang recovered firearms ay 153. Ang focus po ng ating military operations remains to be as follows: continued clearing of Marawi of terrorists, armed elements in the area; continued rescue of trapped residents; continued recovery of civilian casualties and victims; the assistance — to assist the LGUs, CSOs, NGOs on relief operations,” dagdag nito.