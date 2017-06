MAUTE HOSTAGES PINUPUGUTAN NA!

By Betchai Julian

Kinumpirma ­kahapon ni Armed Forces of the Philippines (AFP) na may malaking indikas­yon na pinugutan na ng mga terorista ang ilan sa kanilang mga bihag sapul nang maghasik ng gulo sa Marawi City mahigit isang buwan na ang nakalipas.

“Naging ­napakarami po ng ganitong impormasyon dahil lahat po ng kanilang nahuhuli at nakikita nilang pawang mga Kristyano ay ine-­execute nila,” pahayag ni spokesperson Brig. Gen. Restituto Padilla.

“Malaki po ang pruweba na hindi lang noong si­mula ng bakbakan nila ginawa ito kundi patuloy pa rin hanggang nga­yon,” dagdag pa ng taga­pagsalita.

Katunayan kamaka­ilan lamang ay nag-upload ng videos ng pamumugot ang mga terorista sa websites ng kanilang mga tagasuporta.

Ang nasabing ulat ng pamumugot sa mga bihag ay kinumpirma rin ng ilang sibilyan na nai­ligtas ng mga sundalo mula sa war zone.

Isa sa dating bihag na ‘di pinangalanan ang nagpahayag na nasaksihan nito ang ginawang pamumugot ng Maute members sa kanilang biktima.

Gayunman, sinabi ni Padilla na sa kabila ng pag­kumpirma sa pamumugot sa mga bihag ay wala pa silang nakikita o nare­rekober na katawan ng mga sinasabing pinugutan.

“Marahil po kaya wala pa kaming nakikitang katawan ng pinugutan ay ginagawa ng mga kalaban iyon sa mga lugar na kontrolado pa nila at hindi pa napapasok ng militar,” ani Padilla.

Sa kasalukuyan, uma­abot pa sa 500 sibilyan ang nananatili pang naiipit o bihag sa mga lugar na may presensya pa ng Maute.

Noong Linggo, nang ipatupad ng militar ang humanitarian pause bilang respeto sa pagtatapos ng Ramadan, limang sibilyan, kabilang ang sanggol ang nailigtas ng tropa ng pamahalaan.

Una nang ­napaulat, tatlong araw ang nakali­pas ay apat na bihag ang pinugutan umano ng Maute.

Kwento ito ng isa sa sibilyan na survivor ng gulo sa Marawi City kung saan sinabing kabilang sa pinugutan ang isang Maranao na lala­king nag-iingay.

Inilahad ng ­survivor na 18 silang bihag na nakaligtas at nasaksihan nila ang pamumugot sa ulo ng kanilang mga kasamahan na ang gumawa ay isang batang tero­rista na gumamit ng ma­tulis na kutsilyo.

Itinapon pa ang mga ulo sa harap ng iba pang bihag sabay pagbabanta na sasapitin din nila iyon kapag nagtangkang tumakas.

Sa panig naman ni Oro Jamah Muslim Association President Mohamad Gondarangin, sinabi nitong asahan nang magkakaroon ng rido o awa­yan ng pamilya kapag natapos na ang kaguluhan sa Marawi City dahil sa pagkawala ng mga kaanak ng mga Muslim.

Hindi umano nila mapipigilan na may mga kaanak na nawalan ng kanilang mahal sa buhay ang gaganti sa ginawa ng mga teroristang Maute.

Dahil dito, nababahala si Gondarangin sa posibleng pagsiklab na naman ng kaguluhan sa lugar, kaya nanawagan ito sa gobyerno na magtatag ng crisis committee at action center na magha­hanap ng solusyon sa problema upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Marawi City.