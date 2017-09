Maute gusto nang sumuko – AFP

Nais na umanong sumuko sa mga otoridad ang ilang miyembro ng Maute terror group na nakikipagbakbakan sa tropa ng militar sa Marawi City.

Sa Mindanao Hour sa Malacanang, sinabi ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Spokesman Restituto Padilla na may natanggap na impormasyon ang Joint Task Force Marawi na gusto na umano ng ilang miyembro ng Maute group na sumuko kasama ang kanilang mga armas.

Ang impormasyon aniya ay bineberipika na ng Task Force at kailangang masiyasat para matukoy kung nagmula ito sa mga tunay na miyembro ng terror group.

Tiniyak ni Padilla na tatratuhin nang maayos ang mga susukong combatants maging ang mga ito man ay orihinal na Maute member o mga napilitang sumanib sa kanila.

“There were raw information that came to the attention of Joint Task Force Marawi that indicated the desire of some armed elements of the Maute group to lay down their arms and surrender. The information is currently part of those that are being verified by the Joint Task Force and subject to validation. At kung matutukoy natin na merong ngang kumpirmasyon na ito’y galing sa grupo ng mga armado diyan, maging mga original na members ng Maute o ‘yung mga napilitang sumanib sa kanila, sila po ay tatratuhin nang maayos,” pahayag ni Padilla.

Sinabi pa ng AFP spokesman na patuloy ang opensiba ng militar laban sa natitirang miyembro ng Maute terror group sa marawi City at kung sakaling may puting banderang iwagayway, dadaan aniya ito sa beripikasyon ng mga tropang nasa sentro ng bakbakan.