Maute ginamit na rin sa illegal drugs

Posibleng may kinala­man sa droga ang panibagong banta ng Maute group sa buhay ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald dela Rosa.

Ito ang ipinalagay ni Dela Rosa na nagsabing malaki ang paniwala ­nito na droga at posibleng drug money ang nag-udyok sa Maute group na pagtangkaan ang kanyang buhay habang nasa Mindanao State University noong Enero.

“Bakit? Ano ang personal na galit nila sa akin, except for my job. Hindi ko naman sila kilala personally. Hindi ko naman sila karibal sa babae. Hindi ko naman sila naging karibal sa business, kundi naging Chief PNP ako na leading the war on drugs,” sabi ni Dela Rosa.

Binigyan diin ni ­Dela Rosa na posibleng ­gumamit na rin ng bandidong grupo ang mga drugs lords dahil naapektuhan ang kanilang negosyo sa war on drugs ng PNP.

Matatandaang noong Enero 30, dalawang homemade bombs ang narekober ng awtoridad sa loob ng compound ng Mindanao State University (MSU).

Gayunman, sa kabila nito, mariin pa ring sinabi ni Dela Rosa na hindi pa rin ito titigil hanggang hindi nasusugpo ang problema sa illegal drug trade at maging sa pag­laban sa mga terorista­ gaya ng Maute at ASG na naghahasik ng lagim sa bansa.