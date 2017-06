Maute bumibigay na ayon sa Malacañang

Kumpiyansa ang Palasyo ng Malacañang na malapit nang madurog ang mga terorista terror na naghahasik ng kaguluhan sa Marawi City.

“Ang mga significant developments po as of today — as of yesterday ay: Troops continue to gain more foot hold into the inner areas of the city; the enemy resistance is dwindling day by day, humihina po ang kanilang resistance,” wika ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella.

Sa kabila nito nagiging maingat pa rin umano ang tropa ng pamahalaan sa pagkubkob sa mga lugar na hawak ng mga terorista dahil gumagamit ng human shields ang mga kalaban.

“The clearing of areas by sector is progressing positively; ang mga compounding elements po ay patuloy pa rin ang paggamit nila ng civilians as human shields at tsaka po ng mga madrasah o mga mosque na ginagamit — na nagamit as staging areas and safe havens; apparently, may discovery po ng tunnels,” ani Abella.

Iginiit ng tagapagsalita na prayoridad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang kaligtasan ng mga sibilyan.

Ayon aniya sa pinakahuling update nitong alas-6:00 ng gabi ng Biyernes, Hunyo 9, umaabot na sa 21 ang mga sibilyang napatay ng local terrorist group habang 1,599 ang mga nasagip na evacuees.

Nasa 138 na ang mga napapatay na kalaban at 153 ang narerekober na armas.