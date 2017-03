Matteo at Tommy, bahala na sa boobs nina Sarah at Miho

ALIW na aliw ako sa halos magkaparehong pahayag nina Miho Nishida at Sarah Ger­onimo tungkol sa kanilang boobs.

Hindi bet ni Nishida na maging cover of a sexy magazine kasi. “Wala po kasi akong bonggang-bonggang boobs.”

Ayaw ni Geronimo na maging Darna dahil, “Hindi talaga para sa akin ‘yun. Tsaka, wala akong boobs, anong magagawa natin?”

Dahil hindi confident ang dalawa sa kanilang bosoms, ano kaya ang kanilang dapat gawin para mawala ang kanilang insecurity rito?

Mag-exercise na ang dramarama, “I must, I must, I must increase my bust!”

Kumunsulta sa pinakamalapit na s­uking, “Salamat po doktor/doktora.”

Or just let nature takes its course.

At ano ‘yung nature na ‘yun?

Ay! Ayokong itanong kina Tommy Esguerra at Matteo Guidicelli.

Bahala na sina M­other Nature, Mother Earth at kung sinu-sino pang mother.

***

Walang kabalak-balak si Iñigo Pascual na baguhin ang kanyang asta at gawi sa amang si Piolo Pascual.

Palagi pa rin siyang magiging malambing dito.

Bet na bet niya pa ring makipagyakapan, ‘yung mahigpit na mahigpit, in public man o captured by a camera tapos ipinapalabas sa social media.

It also follows that he does not mind na they share the same bed at nagbe-baby kisses from time to time dahil ganu’n sila.

Laki sa US ang Iñigo kaya wala siya care sa mga malisyoso, mala­lang mag-isip at malaswa ang mga imahinasyon.

Ang mga kampi sa kanila, laking mg Europeo kung saan ma­jority of fathers and sons eh openly affectionate.

Huwag kang magbago, young man Pascual. At sana, ‘yung ­la­­mbingan ninyo ni Papa P., mag-rub off sa mga barakong mag-aamang Pinoy para magka-shift sa ating patriarchal at macho papa culture.

If more Pinoy fathers and sons ang magiging mayakap, mahalik at malambing sa isa’t isa at lagi na itong nakikita, people will not only be accustomed to it but they will be comfortable and warm with the fact na panalo pala na ang mag-aama ay emotionally and physically expressive.