MATTEO, HOPELESSLY DEVOTED KAY SARAH

KAPAG wala na ang masidhing emosyon — sa tampuhang pampamilya, showbiz man or hindi — nananaig ang kasabihang BLOOD IS THICKER THAN WATER.

The young man who has his father’s expressive eyes, si Diego Loyzaga, ang pahayag sa isang pana­yam, “Mahal ko ang tatay ko. Mahal na mahal ko ang tatay ko… Usap? Ilang taon na ‘yan ang hinihingi namin sa kanya. Ilang taon na…”

Nananalig ang diva that you love na ang Universe, ibibigay ang lambing ni Diego na makapag-usap sila ni Cesar Montano bilang ama at anak, lalaki sa lalaki, magkakahingahan at magkakahulihan ng loob.

Walang hindi mauunawaan kapag ang dalawang nilalang, bukas ang pag-iisip at sinsero ang mga damdamin na ayusin ang dapat ayusin.

Maaaring protective si Montano at iba siempre ang dealing at emosyonal na relasyon of a father to his son.

Iba ang dynamics. Iba ang lalim.

Ngayong mas kalmado na ang tempest, may this father and son get the quality time they truly deserve.

Mauna nawa ang binata na mag-reach out sa ama niya privately para ma-settle na nila ang kanilang domestic issues.

Hindi pa huli ang lahat para sa mag-amang makisig.

***

How did Matteo Guidi­celli & Sarah Geronimo quash the rumors na on the verge of break-up na sila?

Sa pamamagitan ng social media sites wherein may photos ang magsing-irog na happy together with the rest of Guidicelli family and friends having dinner together.

Judging from their photos, tunay na blissful at happy ang dalawa dahil kitang-kita ang twinkle in their eyes.

In full support pa ang Guidicelli family sa nagmamahalan at hindi pwedeng itanggi ang I’M YOURS na non-verbal body vibes of the twosome coosome.

Sa true lang, hindi ko maarok kung bakit may mga taong hindi maligaya sa relasyong ito.

Kung tutuusin, they are already in the age kung saan hindi na nila kailangan ang parental consent in case they want to proclaim their happily ever after life story arc.

Hindi na sila teen-ager para ang mga tao that matter to them ay maging sick and worried dahil sa hot and heavy phase of their relationship.

Gentleman si Guidicelli, responsable, mabait, inaalagaan at hopelessly devoted kay Geronimo.

Si Sarah din, knows where her heart it is. Alam niya na Matteo is doing his fair share to make sure na walang dapat ikatakot at ipangamba ang family ni Geronimo.

Kesa antayin ninyong maghiwalay ang dalawa at manalig na meant to be separated ang mga nag-iibigang ito, for once in your cynical manner way of looking at romance and love, why don’t you give Matteo & Sarah a break?

Tanggapin na they deserve the romance and love that they share.

Kung bitter kayo sa buhay ninyo, huwag ka­yong magpaka-ampalaya kina Sarah & Matteo.

Life is too short to be bitter.