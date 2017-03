Maternity leave, 120 araw na

Mahabang bakasyon ang tatamasain ng mga kababaihang nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong sektor matapos na aprubahan ng Senado ang pagpapalawig ng maternity leave hanggang sa 120 araw.

Lumusot sa ikatlong pagbasa ng Senado ang ­Senate Bill No. 1305 matapos na bumoto sa pagpa­patibay nito ang 22 senador.

“This bill is past its due date. This should have been delivered a long time ago,” paliwanag ni Senate President Pro-Tempore Ralph Recto sa pagboto niya sa panukala.

Nakapaloob din sa panukala na ang isang single mommy ay maaaring mag-maternity leave with pay hanggang 150 araw.

May opsyon din silang mag-­extend ng 30 pang araw na walang bayad subalit kailangang magbigay sila ng notice sa employer 45 araw bago matapos ang orihinal na 150 days leave credits.