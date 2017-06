Matapang na radio/TV personality, lungkut-lungkutan ang COVFEFE

By SHALALA

FEMALE radio & tv personality, matagal na palang hiwalay sa mister niya (na may bago nang babae na mabait at may mababang loob sa kapwa).

Maraming nagulat sa nangyari sa lovelife ni malditang host na kung makapagtaray ay tagos hanggang buto.

Sandahutay ang asar sa kanya na kung makaasta, feeling niya eh siya ang owner ng station.

‘Pag dumadating ito, parang biniyak ni Moses ang daan. Lahat ay tumatabi at iniiwasan siya.

Kung makautos ito, akala mo eh siya ang nagpapasuweldo.

Hindi pala dapat pagtakhan kung level up ang pagiging sungit-su­ngitan ni ate dahil may ibang giliw na ang mister niya.

Ang ipinalit sa kanya, hindi kasingganda niya pero napakabait at maasikaso.

Kaya pinagchi­chizmisan na si ate ng mga utaw.

Chika ng iba, na-karma si ate. Nawalan ito ng oras sa jowa, kaya nawindang ang buhay pag-ibig niya.

Tuwing mapapanood si ate sa TV ay napaka­tapang niyang mag-comment sa mga isyu ng bansa.

Sa radio ay ganu’n din siya, ta­pang-tapa­ngan sa mga usaping pambansa.

Dinadaan na lang ni ate sa pagsa-shopping ang stress sa nangyayari sa buhay niya.

Marami kang datung pero waaaah chorva chu­rururt pag-uwi ng balaysung.

Lungkut-lungkutan ang covfefe mo.

Wala nang clueeee! Hi! Hi! Hi!