MASSACRE SUSPECT MAY PINAGTATAKPAN

Kahit idinamay na ng suspek sa Bulacan massacre ang dalawa niyang kainuman sa ginawang karumal-dumal na krimen, hindi pa rin kumbinsido ang naulilang ama ng tahanan.

Sa pinakahuling kaganapan sa kaso, inginuso na ng suspek na si Carme­lino Ibanez ang kanyang mga kainuman na sina Tony Arceo at Ronaldo Pacinot, alyas ‘Inggo’.

Kumbinsido naman ang naulilang padre de pamilya na si Dexter Carlos na lima ang pumatay sa kanyang biyenan, asawa at tatlong anak.

Nang magkaharap sina Carlos at Ibanez sa piskalya ng San Jose del Monte City, sinabi ng una na nakahanda siyang patawarin ang suspek kung maituturo nito ang lahat ng kanyang mga kasama .

Naniniwala si Carlos na may pinagtatakpan si Ibanez kaya inako nito ang lahat sa karu­mal-dumal na krimen at maaaring mayroong nagsulsol dito na aminin ang naturang krimen.

Ayon pa kay Carlos, sa kanyang pagkakaalam, ang suspek ay utos-utusan lamang sa kanilang lugar at hindi lumalaban o na­ngangatuwiran kahit sinasaktan ng kanyang mga kaanak.

Sinabi pa ni Carlos na isang concerned citizen ang nagsabi sa kanya na lima ang nagmasaker sa kanyang pamilya at da­lawa umano sa mga ito ay batid niyang malaki ang pagkakagusto sa kanyang misis na si Estrella. Hindi pa umano pinapa­ngalan ni Ibanez ang dalawang suspek.

Ang suspek na si alyas Tony ay inaresto na ng San Jose del Monte City Police habang tinutugis pa rin ngayon ang ikatlong suspek na si alyas Inggo.

Kasabay nito, nagnegatibo naman sa drug test si Ibanez. Wala umano ni katiting na trace ng methamphetamine hydrochloride na lumabas sa pagsusuri sa kabila ng pag-amin nito na bumatak siya ng shabu bago isagawa ang krimen.

Sa paliwanag ng pulisya, lumilipas ang epek­to ng shabu sa loob ng 24-oras kaya nagnegatibo si Ibanez.

Si Ibanez ay sinampahan ng kasong 5 counts of murder at 2 counts of rape at kasalukuyang nakadetine sa San Jose del Monte City police station ngunit nakahiwalay ito ng selda dahil sa posibilidad na saktan at gulpihin ng ibang bilanggo bunga ng kanyang ginawang pagpatay sa limang biktima at idinamay pa ang tatlong magkakapatid na bata.

Nalantad din sa pulisya na may mga nauna nang insidente ng panghihipo ang suspek na si Ibanez.

Minsan na uman­o itong inireklamo sa kanilang lugar ng panghihipo at pambabastos sa kababaihan tuwing sabog sa droga at lango sa alak.

May record umano sa barangay si Ibanez subalit hindi naman ito napaparusahan dahil hindi na itinutuloy ng complainant ang reklamo.

Samantala, sinabi naman ni P/Chief Supt. Aa­ron N. Aquino, regiona­l director ng Police Regional Office 3 (PRO3)na itinuturing nilang “case solved” na ang Bulacan massacre at maaari nang maging “case closed” ito sa sandaling mahuli ng ikatlong suspek sa karu­mal-dumal na krimen at kapag lumabas ang resulta at nagtugma ang eksaminasyon ng police crime laboratory.