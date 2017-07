MASS LAY-OFF NAKAAMBA SA GOBYERNO

Tanggalan ng mga empleyado sa pamahaalan ang inaasahan na mangyayari sa oras na maisabatas ang panukalang rightsizing o kilala sa tawag na retrenchment.

Pangamba ito ni Se­nate Minority President Franklin Drilon.

Kaya naman, ayon sa senador, kailangan umanong maging maingat­ at pag-aralan ito nang mabuti dahil kabuhayan at source of income ito ng maraming pamilya.

“Malaking posibilidad ito, kaya dapat ingatan natin ito. Dapat hindi arbitrary ang pagtanggal ng tao sa pamahalaan at kailangan reasonable ang pag-reorganize, at iyan po ang ating titingnan,” ayon kay Drilon.

Paglilinaw ng senador, nasa kongreso ang kapangyarihan pagda­ting sa reorganisasyon at bukod dito, ang pagbuwag ng isang opisina ng pamahalaan ay kailangan din ng batas.

“Ang kapangyarihan para magbago ng istruktura ng pamahalaan, ang kapangyarihan para na mag-merge o mag-abolish ng opisina ay nasa kongreso at hindi sa ehekutibo,” ayon kay Drilon.

Paliwanang ng senador, na bagama’t maaring i-delegate ng kongreso ang naturang kapangya­rihan sa ehekutibo base na sa isinasaad ng reorganizations acts ngunit kaila­ngan may mga standards kung paano ito ibibigay ng kongreso.

“May mga reorganization acts at iyan ay tinatawag nating delega­ting authority kung saan ibinibigay sa ehekutibo ang kapangyarihan ng kongreso upang baguhin ang istruktura ng gobyerno. Ngunit iyan ay may mga standards on how the executive that prerogative delegated by Congresss,” ayon sa senador.

Kailangan din uma­nong may matibay at mabigat na katwiran na dapat magbawas ng tao sa pamahalaan.

“They must convince us na may kailangan na magbawas ng tao sa gobyerno, kailangan na ipaliwanag nila sa publiko at sa kongreso. Ang unang tanong, talaga bang sobra ang tao sa gobyerno at kailangan bawasan ang kawani sa pamahalaan?

Iyan po ang unang tanong at hindi ang bigyan natin ang ehekutibo ng kapangyarihan para magbawas ng tao,” paglilinaw ni Drilon.

Pasado na sa kamara ang panukala ngunit sa senado ito’y nasa interpellation period pa lamang.