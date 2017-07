MASAKIT SA MATA

Mga laro ngayon:

(Taipei Heping Gymnasium)

11:00 a.m — India vs. South Korea

1:00 .pm. — Japan vs. Iraq

3:00 p.m. — Lithuania vs. Canada

5:00 p.m. — Iran vs. Chinese Taipei-B

7:00 p.m. — Philippines vs. Chinese Taipei-A

Pinagbayaran ng Gilas Pilipinas ang masakit sa matang nilarong game, isinuko ang 77-90 defeat sa Canada sa palpak na pagbukas na kampanya kahapon sa 39th William Jones Cup Men’s International Basketball Tournament 2017 sa Taiwan.

Ang 15 turnovers ng Philippines ang nagbigay sa 3D Global Sports ng 44-34 halftime advantage tapos isara ng una ang first period sa manipis na 20-19 lead bago tinapos ng huli ang second frame sa 25-14 attack at hindi nilingon ang talunang team.

Nagkapaan ang Nationals na binubuo ng siyam na PBA newco­mers at ilang amateurs sa buena-mano pa lang na pagsama-sama sa isang torneo, nagpadagdag pa sa sakit ang binigay na 31-of-40 free throws sa mas batak at matatangkad na Canadians, habang sila’y nakapagsalpak lang ng 14-for-21.

“You can’t win a game giving up 40 free throws against a quality side like that,” komento ni national­ coach Chot Reyes, na ­nakahugot ng 12 points, five rebounds, three ­assists at three steals kay Kiefer Ravena off-the-bench, at ng 11 points, 5 rebounds., 3steals at 2 assists kay Bobby Ray Parks, Jr.

Bumakas si Carl Bryan­ Cruz ng 10-puntos para sa Filipino quintet na pipiliting bumawi mamayang alas-siyete ng gabi sa host Chinsee Taipei-A (Blue) bago harapin bukas ng alas-tres ng hapon ang Chinese Taipei-B (White). “Our game could use a lot better shooting, better defense,” hirit ni Reyes, na nalubog pa ang mga ­alagad sa 80-65 sa final quarter.

“But that’s the reason we’re here to grow and improve.”

Binitbit ni Garrett Williamson ang Canada sa 15 points. Naka-12 each sina Joey Haywood, Diego­ Kapelan, at Michale ­Kyser.

Ang iskor:

Canada 90 — Williamson 15, Haywood 12, Kapelan 12, Kyser 12, Wood 9, Smith 9, Friesen 8, Sutherland 5, Keith 4, Morgan 2, Bachynski 2.

Philippines 77 — Ra­vena 12, Parks 11, Cruz 10, Wright 9, Standhardinger 9, Myers 7, Jalalon 5, Paras 4, Pogoy 4, Ferrer 3, Belo 3, Jose 0.

Quarters: 19-20, 44-34, 66-54, 90-77.