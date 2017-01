MASAHOL PA SA PAGLADLAD

SA pag-amin ni Jerome Alecre na siya ay bakla, humanga ang diva that you love sa lakas ng loob at tapang niya.

Kahit pa sabihin mong hindi siya ang orihinal na lalaking umamin sa bahay ni Kuya tungkol sa kanyang sexual orientation, kahanga-hanga ang kata­patan niyang ito, and on national TV pa.

Kapag tinignan mo si Jerome, hindi siya ‘yung “usual” bekibel na we are so accustomed with.

Walang ‘Di Kagandahang Bisyo flamboyance. Walang istariray awra ala Allan K. Walang give na give na diwata vibe ala-Boobay.

Sa millennials, “uso” ang gay man na tulad ni Alecre. Straight acting, trying hard to be straight sounding, pero ang feelings at ang calling of his loins… rainbow bright.

Ang pinakagusto ko sa pag-amin niya ay ang pagsasabi na hindi ­naging hindrance at burden ang kanyang sexual orientation para magpunyagi sa buhay.

Bagkus, nakatulong pa ito in becoming a better person.

Ang kataka-taka at may nakakahibang na factor, bakit SPG ang MTRCB rating sa coming out episode ni Jerome sa Pinoy Big Brother?

It was handled with a lot of care and delicacy.

Big deal pa ba na ang isang lalaki ay umamin na siya ay bakla? Anong PETSA at TAON na ba?

Hindi ba mas ka-SPG-SPG ang pagnanakaw ng titulo ng bahay sa The Greatest Love dahil ‘yung ginawa ni Ahron Villaflor ay kalapastanganan sa kautusang honor thy father and thy mother?

At ang walang kata­pusang paghihiganti ni Maxene Magalona at ang walang katapusang katangangahan ni Julia Montes na dalawa pa man din ang karakter sa Doble Kara, hindi ba dapat eh mas may higit na SPG rating?

Hindi ba mas nakakatakot na sa araw-araw, mapahapon man at gabi, PAGHIHIGANTI ang namamayani?

Na KABUKTU­TAN at KAWALANGHIYAAN ang naghahari sa afternoon at primetime soaps and all they ­merit is a parental guidance?