MAS NAKAKAGULAT NA PASABOG

By Boyet Jadulco

Nangako si Senador Antonio Trillanes na mas nakakagulat ang pasa­sabugin niya sa bribery scandal sa Bureau of Immigration (BI).

“Magugulat kayo sa mga susunod,” pagtiyak ni Trillanes. “May mga rebelasyon pang susunod na parating na magtatahi-tahi lahat niyan.”

Ayon kay Trillanes, kinukuha pa niya ang koneksyon sa paggalaw ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kung kaya’t sinalakay ng Department of Justice (DOJ) at ng BI ang Fontana Resort and Casino ni Jack Lam, kung saan hinuli ang higit sa 1,000 ­empleyadong Intsik na ilegal umanong nagtatrabaho roon.

Matatandaang matapos hulihin ang mga tauhan ni Lam ay nakipag-usap naman si Aguirre sa gambling tycoon at makalipas ang ilang oras ay inabot ni Wally Sombero ang P50 milyon kina dating associate commissioners Al Argosina at Michael Robles.

“Secretary of Justice, gumagalaw. Bakit siya gumagalaw? It’s either siya mismo ang mastermind nito o may nag-uutos sa kanya,” suspetsa ni Trillanes.

Sinabi pa ng sena­dor na malakas ang koneksyon ni Argosino kay Pangulong Duterte dahil bukod sa ka-brod niya ito sa fraternity ng San Beda College of Law ay naging abogado rin niya ito.

Kaugnay nito ay sinabi ni Trillanes na wala na siyang planong dumalo sa imbestigasyon ng Senate blue ribbon committee kaugnay sa isyu ng bri­bery scandal sa BI matapos mabuwisit kay committee chairman Sen. Richard Gordon.

Gayunman, tuloy aniya ang paghalungkat niya ng impormas­yon dahil sa kanyang nakuhang lead na may kinalaman si Pangulong Duterte sa ginawang pangingikil ng dalawang dating associate commissioner ng BI kay Lam, ang gambling tycoon ng Macau.

Ayon kay Trillanes, sa hearing ng komite noong Huwebes ay iprinisinta niya ang palitan ng text messages nina Argosino at retired police officer at umano’y middleman ni Lam na si Sombero kung saan nabanggit ang ­pangalan ng Presidente.