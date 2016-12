Mas mataas na parusa sa cybercrimes isinulong

Dahil sa talamak pa rin na pandaraya gamit ang internet, iminungkahi ni Buhay Party-list Rep. Lito Atienza ang pagpapataw ng mas mahigpit na parusa sa cybercrimes, hacking at computer fraud.

Sa inihaing House Bill No. 4702, nais ni Atienza na amyendahan ang Republic Act 8424 o ang Access Devices Regulation Act of 1998.

Aniya, sa kasalukuyan ay nasa P100,000 lamang ang multa ng mga lumalabag dito kaya naman ang resulta ang mga lumalabag gaya ng mga dayuhan ay nagpipiyansa lamang subalit tuloy pa rin sa kanilang iligal na operasyon at lumilipat lamang sa ibang lugar.

Sa panukalang inihain ni Atienza, nais nito na itaas­ sa P300,000 hanggang P500,000 ang multa bukod pa sa pagkakabilanggo ng hindi bababa sa 20 taon.

“All over the world, incidents of cybercrime like hacking and computer fraud have become rampant. Bank depositors are losing money from their ATM accounts. Private corporations and even government offices are also falling victims to various forms of cyber scams and hacking. These crimes are tantamount to economic sabotage — causing irreparable damage to personal and company finances, as well as government economies,” pahayag ni Atienza.

Aminado ang mambabatas na marami man ang naaresto ng mga awtoridad na lumalabag dito ay ­wala pa ring ngipin ang pamahalaan dahil madali lamang silang nakakaligtas sa kaso sa pamamagitan ng pagpipiyansa.