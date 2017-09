Martin Andanar, ‘di naalarma kay Mocha

KUNG maraming netizens ang nagagalit at halos hindi talaga ma-take si Mocha Uson na appointed as PCOO Secretary, tila katulad ng Presidente ng bansa, nakikita rin ni Secretary Martin Andanar ang pagiging effective raw nito.

“Ano kasi si Mocha, dun sa assignment na ibinigay natin sa kanya, sa ibinigay ni Presidente, she’s very effective, which is basically communicating the President sa social media, lalo na sa masa.”

Hindi nagpakita ng pagka-alarma si Sec. Martin kahit tanungin namin siya na “effective” pa rin ba na kahit sa mga posts ni Mocha, na yung iba ang sources ay fake news naman, parang ang Presidente rin ang nasisira.

Katwiran daw kasi ni Mocha, kung ano ang pinu-post nito sa Facebook niya, personal opinion niya.

Inihalintulad pa ni Sec. Martin si Mocha sa sarili. Aniya, “You really have to ano e,– katulad ko, marami rin akong pagkukulang. I’m not a perfect person.

“The President always brings Mocha in almost all the events that he attends to, especially in the provinces. So it only goes to show that the President has full trust in Mocha and that she’s effective in what she does.”

May nagagalit at may natutuwa nga raw rito, kaya tingin niya, “it’s just a matter of political issues.”

Mahigit isang taon na si Sec. Martin bilang PCOO Secretary pero ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makaharap ang ilan sa entertainment press. Masaya siya noon bilang news anchor, pero mas masaya raw siya ngayon na nasusuportahan niya ang Pangulo at nakakapag-serve rin siya sa bansa.

Kung sakali man na matapos ang termino niya, parang nakikita ni Sec. Martin na hindi na siya babalik sa pagiging news anchor, baka pa-guest-guest na lang daw siya. Mas gusto pa raw niyang magturo sa public high school tulad sa Santa Monica High School sa Siargao.

“Gusto kong i-mentor ang mga estudyante roon.”

At kumpara sa tumakbo sa ibang posisyon sa pulitika, mas nakikita niya raw ang sarili na magtuturo, mag-surfing, mangisda at magsaka.