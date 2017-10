Martial Law sa Mindanao bawiin na

Iginiit ng isang grupo­ ng mga kongresista­ na bawiin na ang idineklarang­ Batas Militar sa Mindanao.

Sa inilabas na paha­yag kahapon ng grupong ‘Magnificent 7’ sa Kamara, nananawagan ang mga kongresista na kagyat nang i-lift ang Martial Law sa katimugang parte ng bansa lalo na’t mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabing tapos na ang Marawi siege kasunod ng napaulat na pagkamatay ng mga lider ng teroris­tang grupo na sina Omar Maute at Isnilon Hapilon.

“…the terror threat has been mitigated. We are calling for the immediate lifting of Martial Law in Mindanao. Martial Law has lost its reaso­n for being.

It is no longer justified as the actual threat of terrorism no longer exists­,” nakasaad sa pahayag ng naturang grupo ng mga mambabatas.

Kapag pinatagal pa anila ang pagpapairal ng Batas Militar ay maaapek­tuhan lamang ang pangunahing karapatan ng mga taga-Mindanao.

Kinakailangan din umanong matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan na naapektuhan ng karahasan at pagtuunan ang pagbangon ng Marawi.

Kabilang sa tinaguriang ‘Magnificent 7’ congressmen sina Ifugao Rep. Teddy Baguilat, Albay Rep. Edcel Lagman, Magdalo Rep. Gary Alejano, Northen Samar Rep. Raul Daza, Capiz Rep. Emmanuel Billones­, Caloocan Rep. Edgar Erice­ at Akbayan Rep. Tom Villarin.