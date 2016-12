MARTIAL LAW POWERS IBABALIK

Ikinukunsidera ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang pag-amyenda sa ilang probisyon sa martial law gayundin ang term limit sa 1987 Constitution.

“Kung mag-declare ako ng martial law at may invasion ngayon o giyera, I cannot proceed on and on lalo na kung may gulo,” bahagi ng talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa citizens drug watch group sa Pampanga­ kahapon.

“Pupunta pa sa Congress. Pupunta pa ako doon sa SC. If there’s anybody who would file a complaint to look into­ the factual kung totoo ba, which you could not do. Eh kung magulo ang mundo? Kaya nga martial law na eh, para isang tao na lang ang magdirekta,” dagdag ng Pangulo.

Binigyang-diin pa ni Duterte na sa ilalim ng 1987 Constitution, kaila­ngan ng Presidente ng pag-apruba ng Supreme Court at Kongreso bago magdeklara ng martial law.

Ayon kay Duterte mas­yadong magiging mahirap para sa isang Presidente na tumakbo pa sa SC at Kongreso kung ang mga ito ay magkakaiba ng opinyon.

Ang magiging problema, anang Pangulo, sa kasalukuyang Konstitusyon ay kung magkaiba ang findings ng SC at Congress.

“Eh kung iba ang SC. Magsabi ang Congress, yes. No ito, yes itong isa. Saan mo ako ilagay? Kaya kailangan talagang palitan iyan. But there is a safety­ measure there,” paliwa­nag pa ng Pangulo.

“Noong na-mayor na ako, naiba ang istorya, because I won a three-year limit. Iyan masama ang batas na iyan talaga. Dapat palitan talaga iyan. Maski sinong gobernador o mayor ang tanungin mo,” sabi pa ng Pangulo.

Matatandaang puspusan ang pagsulong ni Pangulong Duterte sa pagpapalit ng sistema ng gobyerno sa pamamagitan ng federalism dahil ito ­lamang ang nakikita niyang rason upang makamit nang tuluyan ang kapayapaan sa Mindanao.