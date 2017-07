Martial Law extension: Sa haba magkakatalo

Aprub sa mga senador ang hinihirit ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagpalawig ng Martial Law sa Mindanao, ang problema lamang ay kung hanggang kailan ito paiiralin.

Ito ang lumitaw kahapon na posisyon ng karamihan sa mga senador matapos mapakinggan ang ginawang briefing ng mga security officials kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon sa Mindanao partikular sa Marawi City.

Aminado si Senate Minority leader Franklin Drilon na nakikita niya ang pangangailangan ng pagpapalawig ng Martial Law ngunit ang kuwestiyonable pa sa kanila ay ang haba ng panahon ng pagpapairal nito.

“We are in general, in support of the extension of Martial Law. What we debated on was the length of the extension and the cove­rage. That is where the debate is,” ayon kay Drilon.

Si Senador Grace Poe, bagama’t suportado rin ang pagpapalawig ng Martial Law ay nakulangan pa rin sa paliwanag ng mga security officials kung bakit kailangan ng mahabang extension o aabot ng hanggang Disyembre.

Kung kaya hinihingi niya umano na maipre­senta ang ibang paliwanag sa kanilang gagawing joint session sa Sabado.

“Marami pang kulang na hinihingi naming da­l­hin at ipresenta nila sa sa joint session namin Sabado para maging malinaw kung kailangan ba talaga hanggang Disyembre,” ayon kay Poe.

Sinabi naman ni Senador Joel Villaneva, “Mukhang majority would agree that we need to extend but the period would be debated upon more tediously.”

Kung si Senador Juan Miguel Zuburi na tag-Mindanao ang tatanungin, gugustuhin niyang anim na buwan ang extension ng Martial Law upang magiging tuloy-tuloy ang isasagawang rehabilitasyon.

Suportado rin ni Senador Richard Gordon ang pagpapalawig ng Martial Law ngunit sa loob lamang 60 araw.