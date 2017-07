MARTIAL LAW 2022 HINDI BUMENTA

Ayaw kumagat ng isang senador sa pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na mas makabubuti sa Mindanao na palawigin ang Martial Law doon hanggang 2022.

Dinedma lamang ni Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III ang suhestiyon ni Alvarez na panatilihin ang Martial Law sa Mindanao hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022.

Katwiran ni Sotto, opinyon lang naman ito ni Alvarez at hindi posis­yon ng majority bloc ng Kamara.

“That’s his opinion,” ani Sotto.

Naniniwala si Alvarez, kinatawan ng Davao del Norte sa Kamara, na kung mananatili ang Martial Law sa Mindanao ng mahabang panahon, hindi lang ang problemang dulot ng teroristang Maute Group ang makokontrol ng puwersa ng gobyerno kundi ang rebelyon ng iba pang rebel group.

Matatapos na ang 60-day Martial Law sa Mindanao ngayong Hul­yo 22 kung kaya’t umiinit ang diskusyon kung kinakailangan pa ang extension ng Martial Law.

Nanindigan na ang mga lider ng Senado na ang kapangyarihan lamang ng Pangulo ay magdeklara ng Martial Law, subalit ang extension nito ay nasa kamay na ng Senado at Kamara.

Nais naman ng mga senador na magkaroon muna ng security briefing bago magdesisyon kung palalawigin ang Martial Law sa Mindanao o ilimita na lamang ito sa lalawigan ng Lanao del Sur o sa siyudad lang ng Marawi.

Idineklara ni Pangulong Duterte ang Martial Law sa Mindanao noong Hulyo 23 matapos salakayin ng Maute Group at iba pang kaalyadong terror group ang Marawi kung saan hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang bakbakan ng mga sundalo at mga terorista.

Samantala, sinabi naman ni Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat, isa sa bumubuo ng Magnificent 7 sa Kamara, na kanilang ihahain ngayong linggo ang Motion for Reconsideration (MR) sa naging ruling ng Korte Suprema sa Proclamation 216 o ang pagsailalim sa Batas Militar sa Mindanao at pagsuspendi sa writ of habeas corpus.

“Sa aming usapan, either by Tuesday or Wednesday, ihahain namin ‘yung MR (motion for reconsideration) sa Supreme Court,” ani Baguilat subalit handa umano ang mga ito sa anumang pinal na desis­yon ng Kataas-taasang Hukuman.