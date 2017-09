MAROONS BURADO SA EAGLES

Nadagit ng Ateneo Blue Eagles ang back-to-back wins matapos bihagin ang University of the Philippines, 92-71, kahapon sa UAAP Season 80 basketball tournament sa Smart-Araneta Coliseum.

Umiskor si rookie Tyler Tio ng 10 sa kanyang 14 puntos sa fourth quarter para tulungan ang Blue Eagles na ilista ang malini­s na dalawang panalo at magsolo sa unahan.

Hawak ang 11-point lead papasok ng payoff period, lumayo lalo ang Ateneo sa back-to-back 3s ni Fil-Canadian Tio tungo sa 70-51 bentahe 8:38 na lang sa orasan.

“One of the things that coach Tab (Baldwin) said at halftime was we needed to play better defense and take care of the ball more,” saad ni Ateneo assistant coach Sandy Arespacochaga.

Ginamit ng Blue Eagles ang big men sa pangu­nguna ni Chibueze Ikeh para hawakan ang 44-36 bentahe sa first half.

Namayani sa rebounds ang Blue Eagles, 51-38, pero mas naging susi sa panalo ang kanilang second chance points na 31 kumpara sa seven ng Fighting Maroons.

Patuloy na pinamumunuan ni Thirdy Ravena ang opensa ng Ateneo, nagtala ng 16 points at six ­rebounds. May tig-nine points sina Aaron Black at Ikeh.

Bumira si Jun Manzo ng 14 points para sa Fighting Maroons, pero nalimitahan sa nine points si Paul Desiderio matapos ang 17-point performance sa 74-73 win sa UST noong Linggo.

Nalasap ng UP ang unang talo sa dalawang laro.

Sa first game, start-to-finish na bumubuga ang snipers ng FEU hanggang kalusin ang UE, 90-83, at nakuha ni coach Olsen Racela ang unang ‘W’ niya sa liga.

Nakabawi ang Tamaraws sa 95-90 setback sa De La Salle noong Linggo at umangat sa 1-1. Sadsad ang Warriors sa 0-2.