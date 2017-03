MARLON, HINDI SINUPORTAHAN ANG KAMBAL

KAABANG-ABANG ang pagsisiwalat nina­ Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at racer­ Marlon Stockinger ng kanilang love story sa second part ng ‘Royal Haha Highness’ birthday special ni Vice Ganda bukas (Linggo, Abril 2) sa Gandang Gabi Vice pagkatapos ng I Can Do That sa ABS-CBN.

Ito ang first interview together nina Pia & Marlon.

Ayon sa pralala ng Kapamilya Network, “Tiyak trending ang kilig sa kanilang pagbubunyag kung paano sila nagkakilala at paano nahulog ang loob nila sa isa’t isa.

“Hindi pahuhuli sina Pia at Marlon sa matinding kulitan dahil game na game nilang sasagutin ang tanong ni Vice kung sino talaga ang mas matangkad sa kanilang dalawa…

“Tumutok hanggang huli dahil hindi mo dapat palampasin ang rare TV moment kung saan pormal na tatanungin ni Marlon si Pia kung pwede itong maging kanyang girlfriend…”

Whew!

Kung ano mang ka-sweetan ang makikita sa palabas, wala tayong kasiguraduhan kung sa totoong buhay, eh choco­latey sweet pa rin ang dalawa.

Matapos maimbiyerna si Queen P tungkol sa tanong of a lady reporter tungkol sa chikang may kambal na si Stockinger, the cat is out of the bag.

Lumantad na ang mommy ng wonder twins ni Marlon — si Kit Barraquias.

***

The WHO si Kit Barraquias? Dati siyang model at cover girl sa sexy ma­gazines for men at fitness enthusiast.

Sa ngayon,­ maayos ang kanyang buhay at something about finance ang kanyang pinagkakabalahan,

May eklusibong panayam si Barraquias sa PEP (entertainment portal) at may isa itong payanig na post, “A DADDY isn’t defined as the man who makes the child, but rather­ a man who extends his hands and time to help with the child’s raising and his heart to love the child through anything!!!

“BLOOD doesn’t always make you a DADDY. Being a daddy comes from the heart… any fool can make a baby, it takes a man to raise a child.”

Isang taon pala silang may relasyon. 27 siya nu’n, 18 si Stockinger.

Kung susuriing mabuti ang post at pa­nayam, we can therefore conclude na si Marlon ay isang guapong sperm donor.

‘Di hamak na mas bata si Marlon kay Kit.

Too early to become a binatang ama, absentee father si Marlon at walang financial support sa biological kids niya.

“Support? I think the mom came to the house maybe a couple of times, and I don’t wanna say the amount that she gave coz it’s kinda embarrassing, and milk,” sabi ni Kit sa interbyu ng PEP.

“And then, there’s no really monthly.

“My cousin told me that someone told her that they’re giving support, like 10 thousand [pesos] a month…

“Of course, my cousin­ knows that it’s not the truth. It’s lie.”

Humingi ba siya ng pinansyal na suporta kay Marlon o sa pamil­ya nito?

“Why would I ask? I’m working,” sey ni Kit.

“I worked abroad for five years. I came back here and still working…”

Four months pregnant daw si Kit nang maghiwalay sila ni Marlon.

Hindi pa raw nakikita ni Marlon ang kanyang kambal na 7 y/o na.

***

Mauuwi na kaya ito sa tuluyang paghihiwalay ng de kolor at puti nila?

Wala na bang new forever para sa dalawa?

Mapapatawad ba ni Pia si Marlon dahil tila hindi aware ang Philippines’ third Ms. Universe na may biological kids na ang papable na race track driver?

May isang kainamang komento, para sa entertainment portal na nag­lathala ng eklusibong panayam, and it goes something like this, “Grabe.

Hands down at bow na talaga ko sa ga­ling niyo manira. Sa inyo pa mismo nanggaling na hindi kayo tumigil mahagilap ‘yung babae.

“Sinabi na nga nu’ng babae na ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng career ng Marlon pero pilit niyo pa rin nilalabas. And that’s personal issues.

“Pia and Marlon would fix that on their own. Grabe talaga. Ok na lang makasira ng ibang relasyon ngayon para kumita, may maisulat at shan lang ang kabila.

“Nakakahiya.”

Beautiful people with problems, paano kaya nila ito aayusin?