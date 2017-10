Mariel nasarapan sa karanasan kay Coco

MALAKI ang pasasalamat ni 2017 Binibining­ Pilipinas International­ Mariel de Leon kay Coco Martin dahil natupad nito ang isa niyang pa­ngarap ang gumanap sa isang pelikula.­

Natapos na ni Mariel­ ang kanyang mga eksena sa Ang Panday,­ bilang­ leading lady ni Coco.

Sa kanyang Instagram account, nag-post si Mariel­ ng photo kasama si Coco with the caption…

“Thank you so much, Coco for this huge opportunity. Thank you for believing in me and for always being kind.

I used to say I didn’t want to act (because I was intimidated­ by it) but after working with you plus the Ang Panday fa­mily, you pushed me out of the my comfort zone and helped me discover a new interest.

You really are hardworking and down-to-earth. Sana makatrabaho kita ulit. I’ll never forget this experience. Thank you.”

Base sa feedback na nakuha namin about Mariel, natural ang pagiging aktres nito. Kahit pa sabihing unang ­acting project niya ang Ang Panday, makikita ang angking talento nito sa pagganap.

Na hindi na rin naman dapat pang pagtakhan dahil mula siya sa pamilya ng mahuhusay na artista.

Sakto ang pagtatapos ng shooting days ni Mariel sa Ang Panday dahil nakatakda naman siyang mag-training na para sa kanyang nalalapit na Miss International competition ngayong November.

Empoy yaman-yamanan sa bagong bahay

HINDI pa rin makapaniwala si Empoy Marquez sa tinatamasa niyang biyaya. Ito ay dahil sa mala­king tagumpay ng huli niyang pelikulang Kita Kita na kumita na ng more than P500 million.

Inamin nito na hanggang ngayon ay madalas pa rin niyang tanungin ang kanyang sarili kung totoo ba ang lahat ng nangyayari sa kanyang career at personal na buhay.

Natapos na rin niya ang ipinagagawang dream house sa Bulacan. Isang bagong resto-bar din ang itinayo ni Empoy. May mga bagong endorsements din siya.

“Totoo, napapatanong pa rin ako, kung totoo ba ang lahat ng ito,” sabi ni Empoy.

Pagkatapos maipalabas ang movie nila ni Alessandra de Rossi, inulan na si Empoy ng offers. May mga pelikula siyang nakatakdang simulan, isa na rito ay with Zanjoe Marudo.

Nagsimula na rin siyang mag-taping ng serye kasama sina Piolo Pascual, Alessandra de Rossi, Arci Muñoz at JC de Vera.