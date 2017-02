Mariel, IPAGBUBUNYI ang Diyos sa timpalak

AS of presstime, hindi pa na-announce ang official candidates ng Bb. Pilipinas 2017 pagkatapos ipinakilala sa media ang nakapasok sa first selection kamakalawa nang gabi.

Doon pa lang sa first selection na kung saan 55 aspirants ang ­napili, pinag-usapan na ang anak nina Christopher de Leon at Sandy Andolong na si Mariel de Leon.

Bale ­pangalawang beses na itong ­pagsali ni Mariel at mukhang mas handang-handa siya ngayon.

Isa raw sa pinakapaborito si Mariel dahil marunong at magaling itong sumagot.

Mas lamang ­ngayon ang mga kandidatang magaling ­magsalita at matatalino dahil ­malaking bagay iyun sa pinipiling Ms. Universe.

Nakausap namin si Sandy Andolong kaha­pon at sabi niya, kung siya raw ang masusunod, ayaw na raw niyang ­sumali pa uli si Mariel.

“Si Boyet ang sumusuporta sa kanya. Ako, ayaw ko na sana. Pero gusto niya talaga eh kaya binigay ko ang all-out support ko.

“Basta sabi ko sa kanya, your walk with God is very important. ­I-honor niya ang God sa lahat na lakad niya, lahat na ginagawa niya,” paha­yag ni Sandy.

Natutuwa siya ­dahil nakikita niya kay Mariel ang pagiging ­maka-Diyos, kaya iyun lang ang gusto niya.

Lahat na ­ginagawa ng kanyang anak ay ­nandiyan ang ­pagsamba at pagdakila sa ating ­Panginoon.

“Basta, sabi ko sa kanya, genuine siya. ­Huwag mag-pretend, basta totoo lang siya. Just be yourself,” saad pa ni Sandy.

Tinanong namin si Sandy kung meron bang inayos kay Mariel ­dahil ang duda ng karamihan parang may binago sa mukha ng 23-year old unica hija nina Boyet at Sandy.

Itinanggi ito ng ­aktres.

“Walang opera ‘yan!” bulalas ni Sandy.

“Pinagpayat siya ­talaga. Sabi sa kanya, you have to lose a lot of weight, kaya ­nagpapayat siya talaga,” sagot ni Sandy.

Kung sakaling may pinaretoke man, wala raw masama roon ­basta maganda ang kinalaba­san.

“Ang dami naman sa mga artista natin na retoke mula ulo hanggang paa,” natatawang sagot ng aktres.

Nandiyan lang sila na sumuporta sa kanyang anak. Pero ipinaubaya niya kay Jonas Gaffud ng Aces and Queens ang training nito.

Matindi ang ­posibleng makakalaban ni ­Mariel. Sumali rin uli ang Bb. Pilipinas 2nd runner-up na si Jehza Huelar, at ang iba pang ­title-holders na sumali ng ibang ­beauty competition kagaya nina Ms. Earth 2012 Stephanie Stefanowitz, Ms. Phils. Air 2015 Chanel Olive Thomas, Ms. World-Phils, 4th Princess Rachel Peters at Ms. Global Philippines 2014 runner-up Siren Sutton.

Ang dami ring magagandang fresh faces, pero kapansin-pansin ang ibang mukhang retoke ang mukha.