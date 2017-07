MARIEL, AALAGAAN NI COCO

NANINIWALA si Coco Martin sa gut feel niya.

Noong napanood niya sa TV si Mariel de Leon, ramdam niya agad na ito ang leading lady para sa Ang Panday.

Pahayag ni Coco, “Basta parang gut feel na parang nu’ng napanood ko siya sa TV, na-feel ko na siya ang maging lea­ding lady ko.

“Sabi ko nga, tinatawagan ko siya, nag-ano kami kay Tito Bo (de Leon), kay Tita Sandy (Andolong).

“Nakakatuwa na ipinagkatiwala po nila si Mariel. Ipinapangako po namin na aalagaan po namin.”

Nabanggit kasi noon ni Mariel na bukod sa paghahanda niya sa laban niya sa Ms. International, gusto rin niyang pagtuunan nang pansin ang pagkanta.

Hindi muna ang pag-arte, pero sino ba siya para tanggihan ang malaking proyektong ito?

Tapos, Coco Martin pa ang leading man niya.

“It would be ignorant naman of me to turn down this big opportunity, di ba? It’s a big opportunity for me, so I said yes.

“I’m very blessed talaga to have this opportunity,” pahayag ni Mariel.

Pero hanggang doon sa announcement ay hindi pa rin nagsi-sink in sa kanya na leading lady na siya.

Sabi pa ni Mariel, “Parang hindi pa na-absorb sa brain ko na leading lady talaga ako.

“I feel so lucky and so blessed. It’s unbelievable talaga.”

Kaya paghandaan niya ito nang mabuti, kagaya ng acting workshop at pag-aaral sa Tagalog.

***

Sa gitna ng taping ni Coco ng Ang Probin­syano, pagbubuhusan niya ng panahon at kadatungan ang Panday movie bilang producer at direktor.

“Matagal na namin pinaghandaan to, pinag-aralan nang mabuti. Medyo hirap, kasi, sumasabay pa nga sa Probinsyano.

“Basta gagawin ko ‘to para sa mga tao, para sa lahat na sumusuporta, sumusubaybay sa Probinsyano, and then sana mapasaya namin ang mga tao.”

Napapag-usapan pa rin mga naglalabasang reklamo sa apat na pelikulang pasok na sa MMFF 2017.

Ipinaglalaban pa rin ang indie films na ang iba roon ay dating kasamahan ni Coco sa mga nagawa niyang indie.

Pahayag ng Kapamilya actor, “Ako naman po, sabi ko nga po, lahat na mga tao, may kanya-kanyang opinyon, may kanya-kanyang panlasa.

“Basta kami po… mahirap po kasi magsalita. Basta kami na napili po kami, dapat talaga pagbutihin natin para mapaligaya namin ang mga manonood.”

***

Maganda ang kinalabasan ng matinding workshop at training sa hosting ni Derrick Monasterio.

Siya ang kinuhang host ng Ms. Global nu’ng nakaraang taon, at impressive ang performance ng Kapuso young actor.

Kaya sa Ms. Global Philippines 2017 last month sa Resorts World Manila, siya muli ang host kasama si Luanne Dy.

Na-impress ang mga press na nanood sa naturang beauty competition, kaya natutuwa ang mga taga-Ms. Global at malamang na siya pa rin ang maghu-host sa mga susunod na event ng Ms. Global Philippines.

Nakeri ni Derrick ang pag-handle niya sa mga kandidata lalo na sa question and answer portion.