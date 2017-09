MARIAN, TUTURUAN NI MATTHIAS SA ENGLISH

NAGULAT ang baguhang Fil-Am actor na si Matthias Rhoads dahil nakatikim siya ng pamba-bash nang mag-post siya ng kuha sa pictorial nila ni Marian Rivera sa bagong primetime series na Super Ma’am sa GMA Telebabad.

Nasa caption nito, “Sobrang saya at suwerte ko to be the leading man of this super sweet lady. Hindi lang super ganda, super talented actress pa siya at magaling na chef!

“Be wary of our po­werful combination, we are both August 12 Leo signs!”

Nag-comment pa si Marian na pinuri nito ang pag-Tagalog niya.

Kamakailan lang sila nagkapalagayan ng loob dahil noong una ay nahihiya pang lumapit si Matthias sa bida ng Super Ma’am.

Pero maayos silang nagkausap at nagkabiruan pa silang tuturuan ni Matthias si Marian ng English, ang aktres naman ang magtuturo sa kanya ng Tagalog.

Gusto lang siyempre n Marian na walang ilangan sa set at masaya lang sila sa taping

Pero may ilang nagkomento sa post na iyun ni Matthias na feelingero na raw ito.

Mahiya raw ito kay Dingdong Dantes. May nagsasabi pang ‘wag siyang umastang bida dahil STARLET pa rin siya.

Marami namang fans ni Marian na nagtanggol sa baguhang aktor.

Walang masama sa post na iyun, kaya hindi deserved ni Matthias na tratuhin ng ganu’n.

Nabigla si Matthias, at hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Na-appreciate lang niya ang pagi­ging mabait ni Marian sa kanya, kaya sana’y huwag nang lagyan ng ibang kahulugan.