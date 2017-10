Marian nagsalita sa ‘PANG-IISNAB’ ni Cristine

MAY nagpadala ng message sa aming fan ni Marian­ Rivera na taga-ibang bansa.

Gusto nitong malaman ang katotoha­nan sa lumabas daw na video clip noong nakaraang premiere night ng Seven Sundays.

Kitang-kita raw kasi sa vide­o na binati lahat ni Cristine Reyes ang mga artistang nandoon, pero kitang-kita raw na parang inisnab nito ang ­Kapuso Primetime Queen.

So the usual reaction, nagagalit ang ilan sa mga fans ni Marian kay Cristine na bakit daw nito gagawin ‘yun kay Marian?

Pa­ngalawa, kung tutuusin daw, bisita raw si Marian sa premiere night ng mister nito na si Dingdong Dantes at hindi nito deserve na makatanggap ng ganoong treatment.

Nangako kami sa fan na nagpadala ng message sa amin na aalamin namin ang totoong nangyari.

Sa­yang nga at natanggap namin ang message, tapos na naming makausap si Cristine sa presscon ng pang-November 1 movie niya na Spirit of the Glass, naitanong sana namin sa kanya.

Pero sumagot naman agad si Marian nang tanu­ngin namin sa text. Kaya nasagot agad at sana ma­tuldukan na ang isyu. Dahil walang katotohanan na inisnab ni Cristine si Marian sa premiere night.

Sabi nga ni Marian sa amin, “Wit lumapit at nag-kiss sa akin, sabi pa kumusta ka na, ang ganda-gand­a mo.”

Natatawa na lang si Marian na may ganun na agad isyung lumabas dahil lang sa short video na obviously­, hindi naman nakuhanan ang buong pangyayari.

Si Marian na rin ang nagpaliwanag na hindi na raw siguro nakita sa ­video nu’ng magkausap na silang dalawa.

So, siguro naman malinaw na at wala nang dahilan ng mga hate at ­pangba-bash ‘di ba?

Sabi pa ni Marian, “Hindi totoo at wala namang dahilan para hindi kami magbatian. Okey kami ni Cristine.”

Cristine hindi pa rin ma-PR

Ali mas bagay sa showbiz

MASAYA raw si Cristine Reyes na nasa showbiz na rin talaga ang kanyang mister na si Ali Khatibi.­

Kasama nga ito sa cast ng La Luna Sangre at nagko-comment din daw siya sa asawa kapag napapanood niya ito.

Kaya raw happy siya na umaarte na rin ito dahil nakikita raw talaga niyang mas pang-showbiz ito. Mas pang-showbiz pa nga raw ang ugali ng mister kumpara sa kanya.

Aniya, “Siyempre­ supportive naman ako. Binibigay ko ‘yung mga opinion ko kung okey ‘yung ginawa niya o hindi.”

Bakit niya nasabing bagay sa showbiz ang mister?

“Noong nakilala ko kasi si Ali, sabi ko sa kanya ‘yung personality niya bagay sa showbiz.

Kasi, kaya niyang makipag-usap to anyone. Parang ako kasi, may effort ako. Hindi ako ma-PR na tao, tahimik lang ako. Si Ali ang ka­baligtaran ko.

“So, sabi ko sa kanya, bagay ka sa showbiz. Ganyan ang kailangan ng showbiz, ‘yung totoo.”

Eh, nu’ng huling makausap namin si Ali, ang sey nito, siya raw ‘yung totoong tao talaga.

“I’m too real!” sabi naman niya.

Nakikita rin daw niya na may potential at kahit mga director nito, sinasabing ma­galing kaya happy raw siya para rito.

Apat na taon na ang relasyon nila ni Ali at may mga ups and down, pero all in all daw, okey silang dalawa.

Sa bagong movie naman niya sa Octo-Arts Films na Spirit of the Glass 2, alam niyang may katapat silang horror movie rin sa November 1. At sa kanilang lahat, tila siya ang pinakabida ng pelikula.

“For me, basta kami ginawa namin ang trabaho namin, ‘yun na ‘yun. Wala ka namang kailangan­g ibigay na effort.

Basta ginawa mo ang trabaho mo. ‘Eto, nagpu-promote kami, bahala na ang mga tao kung manonood sila o hindi.”

Sa ngayon, one movie after another si Cristine dahil kasalukuyan pa lang ipinapalabas ang Seven Sundays niya sa Star Cinema at heto, may kapalit na siya agad na Spirit of the Glass.

“Happy lang talaga ako and work lang talaga. And sobrang thankful din ako sa Octo-Arts na ako ang pinili nila rito and kay Kat Ilacad.”