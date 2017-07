Marian, mamahalin ang rosas na ibinigay kay Maine

Tweet on Twitter

SOBRANG HAVEY ‘yung panggagaya ni Maine Mendoza kay Angel Locsin.

Nakilala si Maine bilang Dubsmash Queen, pero this time ay hindi niya lang basta dina-dubsmash kundi sari­li niyang boses ang ginagamit niya sa paggaya kay Angel.

Kamakailan ay nagkita si Meng at ang singer-stand up comedienne at impersonator ni Angel na si Jennie Gabriel sa isang event.

Nakatuwaan ni Maine si Jennie at ginaya nila pareho ang Kapamilya actress sa ipinost na IG Story ni Meng.

Nakakaaliw ang dalawa, na ang bawat sabihin ay may “Ha?” sa dulo ala-Angel, na pati ‘yung pagtangu-tango ng ulo ni Angel ay plakado nila.

Pina-follow ni Angel si Maine sa Instagram, kaya napanood nito ang IGS ni Menggay at nagreak ito.

Sey ni Meng sa sunod nitong IG Story, “Hi, guys. Gusto ko lang i-share sa inyo na ni-rep­ly-an ako ni Ms. Angel Locsin.”

Tapos ay ginaya ulit nito ang pagsasalita ng aktres.

“Yes, sobrang nakakatuwa lang ‘no, ‘di ba? Na ma-reply-an ng isang Angel Locsin. Kaya maraming salamat po, ha? Darna! Ha?” bulalas ni Menggay, na bentang-benta ang Angel impersonation.

Sa Twitter ay ni-retweet ni Angel ‘yung naunang IG Story nina Maine at Jennie, na ni-save ng isang fan ni Meng sa Twitter account nito (deactivated pa rin ang Twitter ni Maine at hindi pa ito bumabalik).

Ang reaksyon ni Angel, “Tawang-tawa ako dito. Naglaro si Maine at Jen, eh.”

Ang daming Angel fans na natuwa kay Menggay sa panggagaya nito sa Kapamilya actress.

At natuwa rin ang fans ni Maine na gets ni Angel ang humor ni Menggay.

Pati sa ibang video posts ni Meng sa IGS ay ume-Angel na rin ang kanyang pagsasalita.

Sa JACKPOT EN POY ng Eat Bulaga nu’ng Sabado ay may slight pa-Angel din siya nang interbyuhin ni Vic Sotto.

Wish ng fans na magkita in person sina Maine at Angel dahil mukhang magkakasundo ang dala­wa.

Sana raw ay magkatrabaho ang dalawa, kundi man sa movie ay kahit sa TVC.

***

Kahapon ay natanggap na ni Maine ang pinramis sa kanya ni Marian Rivera na Flora Vida preserved flowers.

Gusto sana kasing umorder ni Meng, pero sinabi ni Yanyan na bibigyan na lang siya nito.

Pinost ni Maine ang pic ng kulay yellow na bulaklak bilang dilaw ang paborito niyang kulay.

Kita mong special ang pinili ni Yan for Maine dahil hindi lang ito single flower kundi apat — dalawang maliliit at dalawang malalaki.

Tapos ay may glass dome ito na katulad nu’ng sa enchanted rose sa Beauty & The Beast.

Obvious na mamahalin ‘yung rosas na binigay ni Marian kay Menggay.

Gaya ni Angel ay sobrang natutuwa rin si Marian sa ka-loveteam ni Alden Richards.

Hindi lang namin sure kung keri ring i-impersonate ni Maine si Marian.