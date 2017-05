Marian at Dingdong, SLIGHT ang honeymoon sa Santorini

BACK to work si ­Marian Rivera-Dantes pagkatapos ng bonggang bakasyon sa ­Europa kasama ang mister niyang si Dingdong at anak nilang si Maria Letizia.

Kahapon ay humarap sa press si Marian para sa bago niyang ihu-host na weekly show na tampok ang kuwento ng OFW’s, ang Tadhana.

Um-attend sila ni Dong ng kasal ng stylist friend niya sa Italy, tapos ay nakapag-bonding silang mag-anak doon.

Sey ni Yan, they saved the best for last, so panghuli ‘yung pagpunta nila ng Spain para ma-meet ni Zia ang lolo nito.

Nang makita ni ­bagets ang Spanish ­father ni Yan ay parang matagal nang magka­kilala ang dalawa.

At parang ayaw nang pakawalan ng fadir niya si Zia, na mas una pang niyakap nito kesa sa kanya.

Malambing kasi si Zia at ito ang unang apo ng father niya.

Kaya nu’ng paalis na sila ng España ay hindi napigilang ngumalngal ni Marian.

Ang sabi sa kanila ni Dong ng Papa niya, mag-ingat sila, maging happy and stay ­together. Kahit anong mangyari ay iba pa rin kapag intact ang family.

At kahit once in a blue moon lang sila kung magkita, ang importante ay may communication pa rin sila.

2½ years na nang hu­ling makita ni Yan ang Kastilang ama niya. Ilang taon kaya bago sila magkita ulit?

Baka nakabuo sila ni Dong sa Euope at buntis na siya ulit, ha?

“Hindi, hindi pa. Magsu-soap pa ako. ­Hindi ako makakapagtrabaho nang maayos kung buntis ako.

“Pero syempre, kailangan bigyan ko ng space ‘yon dahil panga­rap ko ang magkaroon ng maraming anak,” ­bulalas ni Yan.

In fairness ay may alone time sila ni Dong sa Europa, pero sey ni Yan, ‘pag may kasamang bata ay hindi ‘yun ang ­priority kundi ang family time.

May pa-swimsuit siya sa Santorini at nag-beach pa sila ni Dong, waley bang baby na made in Greece?

“Wala, hindi ako buntis. Naka-heels nga ako, oh! Hindi ako naghi-heels, ‘di ba?” nakangi­ting hirit niya sa amin.

Eh para silang nag-honeymoon ni Dong sa Santorini, ‘di ba?

“Oo, slight. Slight?! Ha! Ha! Ha!”

***

Naka-instant ­bonding ng DongYan ang mag-asawang Judy Ann ­Santos at Ryan ­Agoncillo na dumalo rin sa wedding sa Italy.

Ani Marian, nakakasama niya dati si Juday, pero hindi ‘yung katulad nu’n na nakatira sila sa iisang village at walang trabaho, masa­yang bonding lang.

Hindi niya akalain na ganu’n ka-down to earth ang mag-asawa. Napa­kabait nina ­Juday-Ryan, so at least ay nagkaki­lanlan sila roon at hindi ‘yung showbiz lang.

Hinihiram doon sa kanya ni Juday si Zia dahil nami-miss nito si Luna.

At sabi ni Ryan, ang attitude nina Zia at Luna (bunso ng JudRye) ay iisa, so kailangan silang mag-bonding dito.

Kaya sey ni Yan, ‘pag free sila pare-pareho ay magkikita-kita sila para magkita rin ‘yung dalawang bata.

Puwedeng magpa­dala ng sulat ang mga OFW sa ­Tadhana para ­ikuwento ang kanilang mga experience sa abroad.

Ayon kay Marian, maaaring maging paraan ‘yon para matulungan at masolusyunan ang problema ng kababayan natin na nagpadala ng liham.

Pawang totoong istorya ang itatampok sa drama ­anthology na Tadhana na magsisimula ngayong hapon sa GMA pagkatapos ng Ika-6 Na Utos.