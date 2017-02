Mariah Carey, sobrang bait sa Pinoy designer

KAPAG nasa Dubai, United Arab Emirates kami, palagi kaming nagkikita ng fashion designer na si Michael Cinco.

Kung saan-saan na kami naimbitahan ni Michael na mag-dinner sa Dubai.

Nitong huling punta namin, hindi namin nagawang magkita ni Michael. Puro usap lang kami sa telepono dahil abalang-abala siya kay Mariah Carey na nanguna sa 15th anniversary ng Emirates Airline Dubai Jazz Festival 2017 na ginanap sa Dubai Media City Amphitheatre noong Huwebes (Pebrero 23).

Ginawan ni Michael ng damit si Mariah p­ara sa first day ng nasabing event.

Kuwento sa amin ni Michael, hindi niya first time ginawan ng damit si Mariah, pero first time n­iya itong nakasama nang mag-fitting ang international singer.

Pinuntahan ni Michael sa hotel si Ma­riah at sobrang pinuri ng ating kababayan ang international singer.

Sobrang bait ni Ma­riah at wala itong kaere-ere, kaya gustung-gusto ito ni Michael.

“Although she wore my dress before, it’s my first time to meet her. Actually, it’s my first time to see an A-list celebrity!” sey ni Michael.

Hindi lang daw minsan nag-fitting si Mariah dahil inulit pa niya ‘yon. May adjustments si Michael sa mga damit na ginawa niya para sa international singer.

Marami ang nagulat dahil ibang damit ang isinuot ni Mariah sa nasabing event at hindi ‘yung ginawa ni Michael.

Kuwento ni Michael, “Hindi naisuot ni Ma­riah ang dress na ginawa ko dahil nasira ang zipper noong nasa backstage na siya. Moment before she went to stage, nasira ang zipper at hindi na nare­medyuhan pa.

“Mabuti na lang may dala silang back-up dress, kaya ‘yon na ang isinuot niya,” paliwanag ng fa­shion designer.

Bukod kay Mariah, ilan pang Hollywood stars ang nagsuot na ng damit ni Michael.

Tatapusin lang ni Martin Nievera ang repeat ng Masquerade concert nila ni Lani Misa­lucha sa Solaire Resort and Casino sa Marso 11 at aalis na siya pa-Amerika.

Nakatakda niyang kantahin ang US National Anthem sa laban ng Golden State Warriors against Milwaukee Bucks na gaganapin sa Oracle Arena sa Marso 18.

Sobrang excited na si Martin sa karangalang ‘yon.

Bukod sa kakantahin niya ang US National Anthem sa basketball game na ‘yon, si Martin din ang kauna-unahang Filipino artist na magpe-perform sa The Joint sa The Hard Rock Hotel & Casino sa Las Vegas, Nevada sa Marso 25.

Pero sa ngayon, concentrated si Martin sa repeat ng The Masque­rade.

May rehearsals at TV guestings sila ni Lani p­ara sa promotions no’n.

Nakakatuwa na pag labas na paglabas pa lang ng tickets, more than 40% na kaagad ang nabenta.

Sa Marso 12, mag-a-ASAP lang si Martin at kinagabihan ay aalis na siya pa-Amerika p­ara mapaghandaan n­iya ang events na pupuntahan doon.