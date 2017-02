Marcos hindi killer — PDu30

Sa kabila na mahi­git 75,000 biktima ng pag­labag sa karapatang pantao sa rehimen ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, nanindigan pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi “killer” ang namayapang diktador.

Nabanggit ito ni Pa­ngulong Duterte ­habang ikinukuwento sa ­housing summit sa Quezon City ang pinagdaanan niya noong Martial Law ­bilang isang piskal.

Noong panahong iyon, nakilala umano ni Duterte ang dating ­rebel priest na si Leoncio ‘Jun’ Evasco, ngayon ay ­Secretary to the Cabinet.

“Philippine Consta­bulary pa noon eh. Nahuli sila (Evasco) ata gabi na, tapos tumawag sila because we were required then by President Marcos, na pagka ‘yung mga komunista, there has to be an inquest fiscal,” kuwento ng Pangulo.

“Marcos was ­never really also a killer. He would have wanted processes to be followed,” diin pa ni Duterte.

Napatalsik si Marcos sa puwesto matapos ang pag-alburuto ng taumbayan, ilang taon matapos na patayin sa tarmac ng lumang Manila International Airport si dating Sen. Benigno ‘Ninoy’ Aquino, Jr.

Ilang beses nang ipinagtanggol ni Pangulong Duterte si Marcos, kung saan itinuturing niya itong pinakamatalinong Pangulo ng bansa subalit hindi napigilan ang corruption sa kanyang admi­nistrasyon.

Ipinagtanggol din ni Duterte ang pagpapa­libing kay Marcos sa Libingan ng mga Bayani dahil sa isinasaad naman sa batas na kuwalipikado ang mga dating Pangulo na magkaroon ng heroes burial.