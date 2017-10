Marching band street parade at drill competition, arangkada sa Bacoor

Bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-346th Founding Anniversary ng Bacoor City, Cavite ay muling itinanghal ang taunang Marching Band Street Parade and Drill Competition kamakalawa ng umaga, na nilahukan ng mga bandang mula pa sa iba’t ibang panig ng Pilipinas.

Makulay ang mga kasuotan, nagsasalimbayan ang tunog ng mga instrumento sa harmonya at melodiya ng musikang tatak marching band, pumagitna sa kalsada ng Bacoor Cavite ang may 38 banda na pumarada sa harap ng milyong mga tagapanood na matiyagang umantabay sa pagdaan ng bawat participating marching band.

Pagsapit naman ng hapon ay pormal na nagtagisan ng talento ang 10 marching band sa drill competition sa loob ng Strike Gym sa Bacoor Govt Center, sa harap ni Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla at mga miyembro ng Sanguniang Panglunsod

Kada banda ay may kanya kanyang tema at pakulo ng istorya, may makabayan, may mala sound of silence, may eksenang nasa impyerno at langit at may ilang simpleng drill lang ang ibinida.

Sa huli ay nakopo ng Citizens Brigade Band ng Dasmariñas City Cavite, ang kampeonato sa Marching Band Drill Competition at naibulsa ang cash money na may kasama pang trophy.