Marawi siege, kayang tapusin ng 24 oras pero…

Sa pananaw ni Pangu­long Rodrigo Duterte, kayang tapusin ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa loob ng 24 oras ang pakikipaglaban ng mga sundalo sa Maute Group sa Marawi City.

Sa pamamagitan lang ng bomba, kayang pulbusin ang natitirang 200 kasapi ng Maute sa siyudad pero hindi niya ito magagawa dahil sa may mga inosenteng madadamay bukod pa sa sinusunod niya ang mga patakarang pinaiiral sa buong mundo.

“I can end this war in 20 hours,” wika ni Duterte sa isang ambush interview sakay ng isang warship ng Japan na nakadaong sa pantalan ng Subic Bay.

Ito rin ang sinabi ng Pangulo nang bisitahin ang mga sugatang sundalo sa Cagayan de Oro City nitong Sabado ng gabi.

“I will level everything down to the ground. But I cannot do that. We are a government bound by civilized rules,” ayon kay Duterte.

“We do not want to hurt civilians that is the last thing we would like to do,” dagdag pa niya.

Nauna nang ipinangako ng Defense officials na matatapos nila ang problema sa Marawi City nitong nagdaang linggo subalit hindi nila nasunod ang kanilang deadline.

Sinalakay ng tero­ristang Maute Group ang Marawi City noong Mayo 23 kung kaya’t napilitang magdeklara ng Martial Law sa Minda­nao si Pangulong Duterte bago pinutol ang 5-day official visit sa Russia upang makabalik agad sa bansa.