Marawi malabong maging ISIS hub ng Asya

Malayo sa katotohanan ang pangamba ng ilang US senators na gagawing sentro o hub ng teroristang ISIS sa Southeast Asia ang Marawi City.

Ito ang tiniyak ni presidential spokesperson Ernesto Abella bilang reaksyon sa naging pahayag ng ilang US senators kabilang na ang kapwa Republicans ni US President Donald Trump na magiging bagong destinasyon ng mga Islamic fighters o jihadis ang Marawi sa buong Southeast Asia region.

“…it’s unlikely for Marawi to become a new hub for IS fighters. The Philippine military has already preempted the Maute group from establishing a wilayat or province in Marawi,”ani Abella.

Dahil sa pangamba ng ilang US senators, itinulak ni Republican Sen. Joni Ernst na kailangan ng mas malawak na partisipasyon ng US Forces gaya ng pakikisali sa combat operations para mapigilan ang paglaganap ng ISIS sa Marawi at sa buong Pilipinas.

Ngunit ayon kay Abella, kahit sa war on terror, technical assistance lamang ang maaaring maibigay na tulong ng US.

Sinabi rin ni Abella na ginawa ng militar ang pinakamabisang hakbang para masupil ang plano ng ISIS-inspired Maute group at ilang local terrorist groups na magtatatag ng ISIS province o caliphate sa Mindanao.