Marawi makakakuha ng P15B marshal plan

Aabot sa P15B ang pondong hinihingi ng Malacañang sa Kongreso para sa rehabilitasyon ng Marawi City.

Ayon kay Surigao del Sur Rep. at House Appropriations Committee Chairman Johnny Pimentel, ang malaking pondo ay pagpapakita kung gaano kaseryoso si Pangulong Rodrigo Duterte na agad maibalik sa normal sa lalong madaling panahon ang buhay ng mga residente ng Marawi City.

“President Rodrigo Duterte is absolutely determined to reestablish and renew Marawi, and we are all for it. All of the city’s damaged structures will be restored, including homes, schools, places of worship, hospitals, public markets, roads and brid­ges.

The city’s electricity, water and telecommunications services will also be fixed and improved,” paliwanag ni Pimentel.

Ayon kay Pimentel, sa 2018 National Expenditure Program na isinumite ng Pangulong Duterte sa Kamara ay P10 bilyon ang ilalaan sa reconstruction of Marawi at ang P5 bilyon ay ang available ng pondo sa ilalim ng Contingent Fund ng 2017 national budget at Quick Reco­very Funds ng iba’t ibang ahensya sa ilalim ng Task Force Bangon Marawi.

Ani Pimentel, mali ang lumabas na report na ang pondo na kakailanganin sa Marawi ay kukunin sa kita ng Pagcor. Ang P10 bilyon ay manggagaling umano sa alokasyon para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund (NDRRMF).

Noong nakaraang taon umano ay P15.7 bilyon ang pondo ng NDRRMF, subalit sa 2018 ay magi­ging P25.5 bilyon para bigyang daan ang P10 bilyon para sa Marawi.