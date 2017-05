Marawi hospital kinubkob ng Maute group

Sugatan ang may limang sundalo sa pakikipagbakbakan sa Marawi City matapos na kublkubin ng umano’y armadong miyembro ng Maute group ang isang pampublikong ospital sa lugar.

Sa ulat ng GMA news online, bago nangyari ang pagkubkob ay naglunsad ang military ng operasyon matapos pumutok ang balitang nagtatago ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon kasama ang mga miyembro ng Maute group sa isang apartment sa lugar.

“We checked it and it turned out that this is the core group of Maute. We launched a surgical operation to neutralize the group who is planning terrorism in Marawi City,” ayon Lt. Col. Joar Herrera, spokesperson for the Army’s 1st Infantry Division, sa ulat pa rin ng GMA news online.

Sinabi na nag-umpisa ang insidente sa ospital dakong alas-2:30 ng hapon nang umatake ang mga armado Amai Pakpak Medical Center namatatagpuan sa Marawi City .

“Kinuha nila yung ospital dito,” ayon kay PO1 Hadji Ismael na siyang duty officer sa Lanao Provincial Office.

Ayon naman sa Philippine National Police (PNP) isang puliss ang nasawi sa bakbakan at nakilalang si Senior Inspector Freddie Solar.