Marawi ‘friendly fire’ report hawak na ng AFP

By Aries Cano

Tapos na ang ulat ng Board of Inquiry kaugnay sa sumablay na airstrike na ikinamatay ng 10 sundalo sa Marawi City.

Ayon kay Armed Forces of the Philippines (AFP) spokesperson Brig. Gen. Resituto Padila, naisumite na ang report kay AFP Chief of Staff Eduardo Año.

“Ang Board of Inquiry report na pinamunuang gawin ni General Raffy Valencia ay natapos na.

Ito ay naisumite na kay Chief of Staff at sa ngayon ay nasa — na kay Chief of Staff na…at nandoon nakabahagi o nakalagay ang lahat ng mga rekomendasyon ng grupo ni General Valencia ukol sa mga nangyari noong insidente…‘yung aksidente na nangyari na kung saan ang sarili nating tao ang tinamaan ng ating bomba,” ani Padilla.

“For transparency” ay posibleng maisapubliko, aniya, ang ilang bahagi ng ulat partikular na ang mga bagay na hindi naman makakaapekto sa ­“operational security”.

Binanggit pa ni Padilla na hindi pa nito nababasa ang ulat pero malamang na nakasaad dito ang ilang lapses.