Marawi crisis posibleng matapos sa 1 linggo

Umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na matatapos na sa loob ng isang linggo ang nagaganap na krisis sa Marawi City.

Ito ang inihayag ng Pangulo kahapon matapos bisitahin ang pinakamala­king warship ng Royal Australian Navy, ang HMAS Adelaide na nakadaong sa Pier 15 sa Manila South Harbor, Manila.

Nalulungkot umano siya dahil malaki ang pinsalang idinulot ng tero­rismo sa bansa lalo na ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at Maute terror group at marami na sa mga puwersa ng gobyerno ang namatay at nasugatan.

“We are coping up, we hope that it would be finished in about one week. We have suffered casualties, the biggest so far in my… of present years and I’m sad that terrorism has arrived in my land,” wika ni Pangulong Duterte.

Ikinuwento ng Pa­ngulo sa Australian Navy na nakapag-imbak ng armas ang mga terorista kaya kahit inabot na ng tatlong buwan ang bakbakan sa Marawi City ay hindi pa rin nauubusan ang mga ito.

Dahil dito ipinaalala ni Pangulong Duterte sa mga bisitang Australyano na maging alerto at hindi aniya masamang maghigpit lalo na sa batas ng immigration para maalagaan ang kaligtasan ng bawat bansa.

“Just a reminder for everybody to raise its awareness… it’s not – it’s not bad to be strict in – in immigration laws. It is really – has something to do with the self-preservation of a nation,” dagdag na pahayag pa ng Pangulo.