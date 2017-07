MARAWI CRISIS ‘DI PA MATATAPOS

Malabong magwakas ang krisis sa Marawi City hanggang sa pagtatapos ng itinakdang 60 araw na pagpapairal ng Martial Law sa Mindanao na siyang pinahintulutan ng saligang batas.

Sa tantiya ito ni Senador Gringo Honasan kung saan sa Hulyo 23 matatapos ang 60 araw.

“Naniniwala ako na hindi ito matatapos by July 23, ‘yan ang assessment ko,” ayon kay Honasan na isang dating mi­litar.

Para sa senador, hindi pa niya nakikita ang mga senyales na matatapos nang ganap ang krisis sa oras na mag-expire o magpaso ang Martial Law dahil marami pa umanong kailangan ayu­sin at hindi naman ganoon na lamang kadali itong gawin.

Tinukoy pa ng senador ang mga kailangan reconstruction at rehabi­litation sa mga lugar na matinding napinsala at naapektuhan ng labanan.

Kaya naman, matindi ang pagtutol ni Honasan sa pagbibigay ng deadline sa pagtugon sa krisis.

Pinuna rin ng senador ang tagapagsalita ng mi­litar kaugnay sa pagbibigay nito deadline para sa pagtugon sa krisis.

Ani Honasan, ipinaabot na niya sa mili­tar na iwasan ang pagbibigay ng deadline dahil hindi naman nila ito trabaho partikular ang magpaliwanag sa mga polisiya, kundi trabaho nitong ipatupad ang polisiya.

“Nagpasabi na tayo sa militiar na huwag kayo pa-deadline ng deadline, you have no control over the economic, social, political, religious, cultural and other variable. The role of the military is not to explain policy but to implement the policy,” ayon kay Honasan.

Sa halip, dagdag pa ng senador, hayaan umano ang political leadership na magbigay ng update at magtakda ng makatotohanang deadline ukol dito.

Magugunitang, ilang beses nang nagbibigay ng deadline ang militar sa pagtugon sa krisis sa Marawi City ngunit hindi naman ito nasusunod.