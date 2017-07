Mapanganib pang bumalik sa Marawi

Humingi ng pang-unawa ang isang opisyal ng Malacañang sa mga residente ng Marawi City na hindi pa sila maaaring makabalik sa kanilang tahanan dahil patuloy pa rin ang bakbakan ng militar at mga terorista sa nasabing lugar.

Binanggit ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na gusto lang makasiguro ng gobyerno na ligtas na sa mga sibil­yan ang lugar bago sila payagan na makabalik sa kanilang mga tahanan.

“There is no assurance that areas outside the main battle zone are already safe to reside and live in, as incidents of cases of stray bullet victims have been reported,” paliwanag ni Abella.

Aniya, nililinis pa ngayon ng militar ang lugar dahil sa mga nakatagong improvised explosive device na iniwan ng teroristang Maute Group.

“The danger and risks these pose still remain high. For the safety of everyone, it is better to just wait for the end of hostilities and the completion of clearing operations,” ani Abella.